جلوگیری از ورود بی سوادی نیازمند نگاه کارشناسی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد در نود و یکمین جلسه شورای آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان اظهار داشت: باید قوانینی در نظام آموزشی وضع شود که بتوان آن را بدون کوچکترین چالشی با بهترین کیفیت به اجرا در آورد.

وی گفت: میزان باسوادی 74 درصدی سیستان و بلوچستان نیازمند ارائه برنامه دقیق و کارشناسی شده برای شناسایی ناهنجاری و عوامل بی سوادی در استان است.

وی افزود: وزارت آموزش و پرورش اگر در زمینه اجرای طرح انسداد بی سوادی با رویکرد ویژه آن را در این استان عملیاتی سازد باید برنامه ریزی دقیق و قابل اجرا داشته باشد.

استاندار سیستان و بلوچستان آسیب شناسی در اجرای طرح مذکور را کافی ندانست و بیان داشت: در کنار این شناخت باید نظام آموزشی زمینه اجرایی شدن آن را با مشخص شدن وظایف تک تک دستگاه ها تدوین کند.

وی گفت: به طور قطع سوق دادن جمعیت شش تا 10 سال نیازمند کار دقیق کارشناسی برای شناسایی علل مختلف بازماندگی از تحصیل است که باید توسط نیروهای کارشناس به بهترین شکل صورت گیرد.

رئیس شورای آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان افزود: افزایش 100 درصدی پوشش تحصیلی کودکان لازم‌ التعلیم و انسداد مبادی ورود بی‌ سوادی در دستور کار سال تحصیلی 91 - 90 استان قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: عوامل متعدد و گوناگونی ازجمله فقر فرهنگی، اقتصادی، مالی، دسترسی نداشتن به مراکز آموزشی، وجود مشاغل کاذب، از دست دادن نان‌ آور خانواده و ... اغلب باعث می ‌شود که دانش ‌آموزان از نعمت تحصیل محروم شوند.

آزاد با تاکید بر شناسایی کارشناسانه و پایش دقیق حتی آمارگیری خانه به خانه در روستاهای استان گفت: با استعانت از توان تمام دستگاه‌ های اجرایی در استان از جمله شوراهای اسلامی روستاها، امور عشایری، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان بهزیستی و کمیته امداد، فرمانداری‌ها، صدا و سیما و همکاری و مشارکت اقشار مختلف مردم با جدیت تلاش شود تا دانش ‌آموزان بازمانده از تحصیل را جذب مراکز آموزشی کنیم که این امر تنها نیازمند ارائه برنامه ای هدفمند است.

وی افزود: در حال حاضر از 96 درصد پوشش تحصیلی برخورداریم که نباید به این مقدار بسنده کرد بلکه با تدابیر علمی و کارشناسی در سال تحصیلی 91 - 90 باید این پوشش را به صد در صد برسانیم.

وی تعصبات قومی و مذهبی را از دیگر عوامل بازماندگی تحصیل در استان عنوان کرد و بیان داشت: با اولویت قرار دادن کودکان در پایه ابتدایی باید تدبیری شود تا از افراد باسوادی که در روستاها هستند، بهره‌ گرفت و با مجوز از وزارت کشور، امکان ادامه تحصیل را برای بازماندگان از تحصیل فراهم کرد.

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: نظام آموزشی که مانع ازدواج دختران ازدواج کرده می شود قطعا نیازمند بازنگری است که اگر این اتفاق رخ دهد آمار بازماندگان از تحصیل در این خطه کاهش پیدا می کند.

وی با اشاره به سال تحصیلی 90 -91 افزود: با توجه به نزدیکی آغاز سال تحصیلی، نوسازی و تجهیز مدارس، باید بهترین امکانات را در شان دانش آموز و معلم فراهم کند.

وی از تامین تمام کتاب های درسی خبر داد و افزود: کتب درسی مقاطع تحصیلی مختلف خریداری شده و از ابتدای شهریور ماه در میان مدارس توزیع می شود.

انسداد ورود بی سوادی، طرح هوشمند سازی مدارس و تعیین سازه مدارس یک کلاسه، سه محور جلسه شورای آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان بود که در استانداری برگزار شد.