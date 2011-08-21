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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۳۲

مهدی زاده:

جشنواره عروسک صهیونیستی در زاهدان برگزار می شود

جشنواره عروسک صهیونیستی در زاهدان برگزار می شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: سرپرست حوزه هنری سیستان و بلوچستان گفت: حوزه هنری استان با همکاری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت روز جهانی قدس نخستین جشنواره عروسک صهیونیستی را برگزار می کند.

سعید مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمام عروسک سازان حرفه ای و آماتور استان می توانند در این جشنواره شرکت کنند.

وی گفت: این جشنواره به صورت حضوری و کارگاهی به مدت سه روز از 29 تا 31 مردادماه در محل حوزه هنری برگزار می شود و تعداد 10 عروسک برتر ساخته شده در این جشنواره در راهپیمایی روز قدس به نمایش گذاشته می شوند و در پایان به سه عروسک برتر جوایزی اهدا می شود.

وی افزود: هدف از برپایی این جشنواره تغییر نگاه یکنواخت مردم به شرکت در راهپیماییهاست.

سرپرست حوزه هنری سیستان و بلوچستان بیان داشت: در نظر داریم با برگزاری این جشنواره نمادهایی ملموس از غولهای سیاسی صهیونیستی در ذهن کودکان و نوجوانان ایجاد کنیم.

وی گفت: علاقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند در روزهای 25 و 26 مردادماه در محل حوزه هنری واقع در خیابان آزادی شهرستان زاهدان برای ثبت نام مراجعه کنند و یا با شماره تلفن 3218901 حوزه هنری استان تماس بگیرند.

کد مطلب 1388384

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