جشنواره عروسک صهیونیستی در زاهدان برگزار می شود

سعید مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمام عروسک سازان حرفه ای و آماتور استان می توانند در این جشنواره شرکت کنند.

وی گفت: این جشنواره به صورت حضوری و کارگاهی به مدت سه روز از 29 تا 31 مردادماه در محل حوزه هنری برگزار می شود و تعداد 10 عروسک برتر ساخته شده در این جشنواره در راهپیمایی روز قدس به نمایش گذاشته می شوند و در پایان به سه عروسک برتر جوایزی اهدا می شود.

وی افزود: هدف از برپایی این جشنواره تغییر نگاه یکنواخت مردم به شرکت در راهپیماییهاست.

سرپرست حوزه هنری سیستان و بلوچستان بیان داشت: در نظر داریم با برگزاری این جشنواره نمادهایی ملموس از غولهای سیاسی صهیونیستی در ذهن کودکان و نوجوانان ایجاد کنیم.

وی گفت: علاقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند در روزهای 25 و 26 مردادماه در محل حوزه هنری واقع در خیابان آزادی شهرستان زاهدان برای ثبت نام مراجعه کنند و یا با شماره تلفن 3218901 حوزه هنری استان تماس بگیرند.