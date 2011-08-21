700 میلیون ریال برای تجهیز کتابخانه های عمومی لنگرود اختصاص یافت

مهرداد پازوکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این میزان اعتبار 300 میلیون ریال برای تعمیر و 400 میلیون ریال بابت تجهیز کتابخانه های عمومی شهرستان لنگرود است.

وی اظهارداشت: شهرستان لنگرود با چهار باب کتابخانه عمومی در لنگرود، شلمان، کومله، اطاقور و حدود 32 هزار و 800 نسخه کتاب و سه هزار و 400 نفر عضو فعال در راستای ارتقای فرهنگ مطالعه مفید فعالیت می کند.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی لنگرود همچنین با اعلام اینکه اعتلای فرهنگ کتاب و کتابخوانی موجب پیشرفت جامعه می ‌شود، گفت: نقش و اهمیت کتاب و کتابخوانی در جامعه بسیار زیاد است و باید با تشویق دانش‌ آموزان و دانشجویان به این امر مهم به پیشرفت و توسعه شهرستان کمک کرد.

وی با بیان اینکه زبان هنر می توان بسیاری از مفاهیم از جمله فرهنگ کتابخوانی را به افراد دیگر منتقل کرد خواستار توجه بیشتر هنرمندان به مقوله کتاب و کتابخوانی شدند.

پازوکی افزود: کتاب و کتابخوانی یکی از شاخص های مهم توسعه فرهنگی درمجامع بشری است که باید توجه و نگاه ویژه ای به این بخش داشت.



وی در ادامه به معضلات ناشی از تهاجم فرهنگی در جامعه امروز اشاره کرد و یادآورشد: ارائه برنامه ریزی مدون و اصولی توسط متولیان امر می تواند نقش مهمی را در ترویج کتابخوانی و سوق دادن قشر جوان به سمت پایگاههای فرهنگی ایفا کند.