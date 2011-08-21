سومین نمایشگاه قرآن و علوم قرآنی اردبیل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار اردبیل شامگاه شنبه در مراسم افتتاح این نمایشگاه، با اشاره به اهمیت قرآن در زندگی انسان اظهار داشت: از در هر دلی که قرآن وارد می شود از در دیگر آن شیطان خارج می شود.

سید حسین صابری افزود: شیطان به اشکال مختلف وارد زندگی ما انسانها می شود ولی با خواندن و عمل به قرآن می توان شیطان را نه تنها از خانه هایمان بلکه از تمام ابعاد زندگی خود دور کرد.

وی خواستار ایجاد نمایشگاههای قرآن در سطح شهرستانها شد و عنوان کرد: مکانهایی که دسترسی کمتری به فعالیت های فرهنگی و قرآنی دارند ایجاد این نوع نمایشگاهها بسیارمفید واقع می شود.

صابری حاکمیت قرآن در زندگی هر فرد ایرانی را عمل به آرمانهای انقلاب اسلامی و شهدا دانست.

در این مراسم مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل نیز با اشاره به ویژگیهای ممتاز قرآن به عنوان معجزه پیامبر (ص) در مقایسه با معجزات سایر انبیاء اظهار داشت: این کتاب سه ویژگی جامعیت، جهانی و جاودانی بودن را با هم دارد که هیچ اعجازی نداشته است.

حجت الاسلام مهدی ستوده با بیان اینکه قرآن برای تمام سطوح سنی برای همه دوران است عنوان کرد: تمام امورات از قرآن گرفته شده است و با خواندن آن تمام مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی حل می شود.

وی به سادگی و رسا بودن قرآن اشاره کرد و افزود: ویژگی خاص قرآن در همین مبارزه طلبی در فصاحت و بلاغت است.

راه اندازی مجدد شورای عالی قرآن

ستوده از تشکیل مجدد شورای عالی قرآن استان خبر داد و افزود: در این شورا تصمیمات مطلوبی در نشر و توسعه فرهنگ قرآن وعلوم قرآنی اتخاذ می شود و در آینده برنامه های مختلفی به مانند نمایشگاه قرآن در استان انجام داده می شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل اظهار داشت: سومین نمایشگاه قرآن اردبیل در بیش از 60 غرفه پذیرای بازدیدکنندگان به مدت یک هفته از ساعت 17 تا 24 شب خواهد بود.

یادآور می شود: در نمایشگاه قرآن اردبیل غرفه های متعددی از جمله، جوانان و قرآن، عفاف و حجاب، جهاد اقتصادی در قرآن، وهابیت، جوانان و کودکان در قرآن و نیز غرفه هایی مربوط به ارائه انواع کتب و نرم افزارهای قرآنی به چشم می خورد.

برگزاری مسابقات قرآنی و کارگاههای پاسخ به سوالات شرعی و روز جوانان، قرآن بخوان جایزه بگیر و نقاشی کودکان با مضامین قرآنی و تفال کردن به وصیت نامه شهدا برنامه های حاشیه این نمایشگاه را به خود اختصاص داده اند.