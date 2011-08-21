به گزارش خبرنگار مهر، بهرام غیبی در جلسه هماهنگی کمک به مردم قحطی زده سومالی اظهار داشت: در حال حاضر 60 نفر از نیروهای جمعیت هلال احمر با برپایی 20 چادر کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردم استان را به قحطی زدگان سومالی جمع آوری می‌کنند.

وی عنوان کرد: مرحله نخست جمع آوری این کمکها تا پایان ماه رمضان ادامه دارد و به دلیل افزایش میزان کمکهای مردمی در شبهای قدر تا پایان این ماه مبالغ بیشتری به مردم سومالی از این استان کمک خواهد شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل افزود: علاوه بر پایگاه های جمع آوری کمک های مردمی، شماره حساب 99999 بانک ملی نیز آماده دریافت کمک های نقدی مردم است.

غیبی همچنین از برپایی چندین چادر ویژه و صندوق جمع آوری کمکهای مردمی در میادین مهم اردبیل توسط سپاه و کمیته امداد امام(ره) استان خبر داد.

