ساخت مسکن معلولان شهر محمدیه قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر عصر یکشنبه در مراسمی با حضور مدیرکل بهزیستی استان و امام جمعه و شهردار شهر محمدیه کلنگ ساخت پروژه 180 واحدی مسکونی معلولان و جانبازان ضایعه نخاعی در شهر محمدیه به زمین زده شد.

در این مراسم حجت الاسلام موسوی موینی امام جمعه محمدیه ضمن تاکید بر حل مشکلات معلولان گفت: با پیگیری و جدیت مسئولان امیدواریم این پروژه هرچه سریعتر به بهره برداری برسد.



در ادامه وارثی معاون مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی استان قزوین گفت: یکی از اهداف دولت توسعه تشکل های مردمی است که انجمن ضایعه نخاعی معلولان و جانبازان نمونه ی بارزی است که بدون کمک گرفتن از منابع دولتی به این مهم دست یافته است.

تعاونی مسکن معلولان محمدیه تعداد 180 واحد مسکونی را در زمینی به مساحت 3900 مترمربع با بهره گیری از تسهیلات مسکن مهر آماده تحویل به معلولان و جانبازان ضایعه نخاعی خواهد کرد.

