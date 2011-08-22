  1. استانها
  2. قزوین
۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۱۰

ساخت مسکن معلولان شهر محمدیه قزوین آغاز شد

ساخت مسکن معلولان شهر محمدیه قزوین آغاز شد

قزوین - خبرگزاری مهر: کلنگ پروژه 180 واحدی مسکونی معلولان و جانبازان ضایعه نخاعی شهر محمدیه قزوین به زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر عصر یکشنبه در مراسمی با حضور مدیرکل بهزیستی استان و امام جمعه و شهردار شهر محمدیه کلنگ ساخت پروژه 180 واحدی مسکونی معلولان و جانبازان ضایعه نخاعی در شهر محمدیه به زمین زده شد.

در این مراسم حجت الاسلام موسوی موینی امام جمعه محمدیه ضمن تاکید بر حل مشکلات معلولان گفت: با پیگیری و جدیت مسئولان امیدواریم این پروژه هرچه سریعتر به بهره برداری برسد.
 
در ادامه وارثی معاون مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی استان قزوین گفت: یکی از اهداف دولت توسعه تشکل های مردمی است که انجمن ضایعه نخاعی معلولان و جانبازان نمونه ی بارزی است که بدون کمک گرفتن از منابع دولتی به این مهم دست یافته است.

تعاونی مسکن معلولان محمدیه تعداد 180 واحد مسکونی را در زمینی به مساحت 3900 مترمربع با بهره گیری از تسهیلات مسکن مهر آماده تحویل به معلولان و جانبازان ضایعه نخاعی خواهد کرد.
 

کد مطلب 1388394

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها