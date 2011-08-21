  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۸:۵۲

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه‌ ورزشی: پیگیری بیست و ششمین دوره یونیورسیاد جهانی و ادامه رقابتهای ووشو قهرمانی آسیا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه 30 مرداد 1390 هجری شمس ، مصادف است با 20 رمضان سال 1432 هجری قمری و 21 آگوست سال 2011 میلادی.

* بیست و ششمین دوره رقابتهای ورزشی دانشجویان جهان امروز هم در شهر شنژن چین پیگیری می شود که ورزشکاران ایران نیز در رشته های مختلف به رقابت با حریفان خواهند پرداخت.

* رقابتهای والیبال قهرمانی نوجوانان جهان امروز در آرژانتین پیگیری می شود که در رقابتهای امروز تیم ایران استراحت دارد.

* رقابتهای ووشو قهرمانی آسیا در چین امروز با رقابت ورزشکاران کشورمان برابر حریفان پیگیری خواهد شد.

* تیم ملی جودو ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان امروز عازم فرانسه محل برگزاری مسابقات خواهد شد.

کد مطلب 1388396

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها