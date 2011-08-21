تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه 30 مرداد 1390 هجری شمس ، مصادف است با 20 رمضان سال 1432 هجری قمری و 21 آگوست سال 2011 میلادی.

* بیست و ششمین دوره رقابتهای ورزشی دانشجویان جهان امروز هم در شهر شنژن چین پیگیری می شود که ورزشکاران ایران نیز در رشته های مختلف به رقابت با حریفان خواهند پرداخت.

* رقابتهای والیبال قهرمانی نوجوانان جهان امروز در آرژانتین پیگیری می شود که در رقابتهای امروز تیم ایران استراحت دارد.

* رقابتهای ووشو قهرمانی آسیا در چین امروز با رقابت ورزشکاران کشورمان برابر حریفان پیگیری خواهد شد.

* تیم ملی جودو ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان امروز عازم فرانسه محل برگزاری مسابقات خواهد شد.