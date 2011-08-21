محمد باقر معتمد در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به شنژن چین، در مورد دلایل ناکامی‌اش در مسابقات تکواندوی یونیورسیاد 2011 چین ضمن بیان مطلب فوق افزود: پس از حضور در مسابقات انتخابی المپیک و کسب سهمیه حضور در این رقابت‌ها، دوران ریکاوری را سپری می‌کردم و در مقطعی هم از شرکت در یونیورسیاد عذرخواهی کردم.

وی ادامه داد: البته با نظر مربیان تیم منتخب دانشجویان ایران و درحالیکه تمرین لازم را نداشتم و نمی‌خواستم در این رقابت‌ها شرکت کنم، برای تکمیل شدن تیم، به چین آمدم و با 20-30 درصد آمادگی به میدان رفتم.

تکواندوکار وزن سوم کشورمان اضافه کرد: در بازی با حریف اسپانیایی داوران دو تا سه امتیاز اشتباه به این تکواندوکار دادند. اگر ضربه وی به من اصابت می‌کرد، می‌گفتم خورد اما این اتفاق رخ نداد و در چنین مسابقه حساسی وقتی شش امتیاز غیرمنصافه به حریف می‌دهند، کار سخت می‌شود.

وی اضافه کرد: من این تکواندوکار را در فینال مسابقات جهانی شکت داده بودم و اگر این امتیازات به وی داده نمی‌شد، با این وضعیتم هم می‎توانستم او را شکست دهم اما این اتفاق رخ نداد و من را از پیروزی محروم کردند. ضمن اینکه اعتراض‎های کادرفنی هم نتیجه بخش نبود.

معتمد با ابراز امیدواری از اینکه سایر تکواندوکاران ایران در این مسابقات بتوانند به مدال‌های رنگارنگی دست یابند، در پایان گفت: این شکست را با کمال میل می‌پذیرم و سعی می‌کنم با این قضیه طوری برخورد کنم که تجربه مناسبی برای مسابقات آینده و خصوصا رقابت‌های مهم المپیک باشد.

بیست و ششمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان با حضور بیش از 13 هزار ورزشکار از 152 کشور جهان از 21 مرداد تا اول شهریورماه در شنژن چین برگزار می‌شود.