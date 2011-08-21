محمد باقر معتمد در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به شنژن چین، در مورد دلایل ناکامیاش در مسابقات تکواندوی یونیورسیاد 2011 چین ضمن بیان مطلب فوق افزود: پس از حضور در مسابقات انتخابی المپیک و کسب سهمیه حضور در این رقابتها، دوران ریکاوری را سپری میکردم و در مقطعی هم از شرکت در یونیورسیاد عذرخواهی کردم.
وی ادامه داد: البته با نظر مربیان تیم منتخب دانشجویان ایران و درحالیکه تمرین لازم را نداشتم و نمیخواستم در این رقابتها شرکت کنم، برای تکمیل شدن تیم، به چین آمدم و با 20-30 درصد آمادگی به میدان رفتم.
تکواندوکار وزن سوم کشورمان اضافه کرد: در بازی با حریف اسپانیایی داوران دو تا سه امتیاز اشتباه به این تکواندوکار دادند. اگر ضربه وی به من اصابت میکرد، میگفتم خورد اما این اتفاق رخ نداد و در چنین مسابقه حساسی وقتی شش امتیاز غیرمنصافه به حریف میدهند، کار سخت میشود.
وی اضافه کرد: من این تکواندوکار را در فینال مسابقات جهانی شکت داده بودم و اگر این امتیازات به وی داده نمیشد، با این وضعیتم هم میتوانستم او را شکست دهم اما این اتفاق رخ نداد و من را از پیروزی محروم کردند. ضمن اینکه اعتراضهای کادرفنی هم نتیجه بخش نبود.
معتمد با ابراز امیدواری از اینکه سایر تکواندوکاران ایران در این مسابقات بتوانند به مدالهای رنگارنگی دست یابند، در پایان گفت: این شکست را با کمال میل میپذیرم و سعی میکنم با این قضیه طوری برخورد کنم که تجربه مناسبی برای مسابقات آینده و خصوصا رقابتهای مهم المپیک باشد.
بیست و ششمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان با حضور بیش از 13 هزار ورزشکار از 152 کشور جهان از 21 مرداد تا اول شهریورماه در شنژن چین برگزار میشود.
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