  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۳۸

باقری معتمد در گفتگو با مهر:

نمی‌خواستم در یونیورسیاد شرکت کنم/ تجربه خوبی برای المپیک بود

نمی‌خواستم در یونیورسیاد شرکت کنم/ تجربه خوبی برای المپیک بود

تکواندوکار وزن سوم ایران با اشاره به ناآماده بودنش برای حضور در یونیورسیاد جهانی دانشجویان گفت: در دوران ریکاوری بودم اما به خاطر مصدومیت یکی از تکواندوکاران در آخرین لحظات به همراه تیم تکواندوی منتخب دانشجویان به چین آمدم.

محمد باقر معتمد در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به شنژن چین، در مورد دلایل ناکامی‌اش در مسابقات تکواندوی یونیورسیاد 2011 چین ضمن بیان مطلب فوق افزود: پس از حضور در مسابقات انتخابی المپیک و کسب سهمیه حضور در این رقابت‌ها، دوران ریکاوری را سپری می‌کردم و در مقطعی هم از شرکت در یونیورسیاد عذرخواهی کردم.

وی ادامه داد: البته با نظر مربیان تیم منتخب دانشجویان ایران و درحالیکه تمرین لازم را نداشتم و نمی‌خواستم در این رقابت‌ها شرکت کنم، برای تکمیل شدن تیم، به چین آمدم و با 20-30 درصد آمادگی به میدان رفتم.

تکواندوکار وزن سوم کشورمان اضافه کرد: در بازی با حریف اسپانیایی داوران دو تا سه امتیاز اشتباه به این تکواندوکار دادند. اگر ضربه وی به من اصابت می‌کرد، می‌گفتم خورد اما این اتفاق رخ نداد و در چنین مسابقه حساسی وقتی شش امتیاز غیرمنصافه به حریف می‌دهند، کار سخت می‌شود.

وی اضافه کرد: من این تکواندوکار را در فینال مسابقات جهانی شکت داده بودم و اگر این امتیازات به وی داده نمی‌شد، با این وضعیتم هم می‎توانستم او را شکست دهم اما این اتفاق رخ نداد و من را از پیروزی محروم کردند. ضمن اینکه اعتراض‎های کادرفنی هم نتیجه بخش نبود.

معتمد با ابراز امیدواری از اینکه سایر تکواندوکاران ایران در این مسابقات بتوانند به مدال‌های رنگارنگی دست یابند، در پایان گفت: این شکست را با کمال میل می‌پذیرم و سعی می‌کنم با این قضیه طوری برخورد کنم که تجربه مناسبی برای مسابقات آینده و خصوصا رقابت‌های مهم المپیک باشد.

بیست و ششمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان با حضور بیش از 13 هزار ورزشکار از 152 کشور جهان از 21 مرداد تا اول شهریورماه در شنژن چین برگزار می‌شود.

کد مطلب 1388400

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها