مقاومت و انقلاب عربی در خطی موازی مکمل یکدیگر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی امروز در مقاله ای که به قلم "عبدالباری عطوان" به رشته تحریر درآمد به حمله فلسطینیان علیه نظامیان صهیونیستی در منطقه ایلات اشاره می کند و می نویسد: عملیات ایلات مسیر انقلاب های عربی را تصحیح کرد.

"عبدالباری عطوان" سردبیر روزنامه القدس العربی می نویسد: از برخی موضعگیری های انتقاد آمیز درقبال عملیات ایلات که اسرائیلی ها را در نزدیکی بندر ایلات هدف قرار داد بسیار متعجبیم درحالیکه دراین موضعگیری ها ادعا می شود که این عملیات به بهانه مشغول کردن افکارعمومی از انقلاب های عربی که با هدف محقق شدن دموکراسی درحال انجام است، صورت گرفت .

این موضعگیری ها به گونه ای است که گویی انقلابیون عرب که خون خود را در راه احقاق هدف مقدسشان داده اند مخالف با مقاومت هدفمند برای آزادی سرزمین فلسطین و بازپس گیری مقدسات مسلمان هستند.

"عطوان" تاکید می کند: عملیات ایلات نگاهها را به سوی معرکه کرامت که برای دو امت عربی و اسلامی بسیار مهم است سوق داد و اما اسرائیل سالها با همراهی مفتضحانه برخی از رژیم های عربی این کرامت انسانی را خدشه دار کرده است.

این نویسنده عرب زبان خاطرنشان می کند: تا زمانیکه سرزمینی در اشغال است و ساکنان آن سرزمین اشغالی در حقارت به سرمی برند مقاومت حقی مشروع است .

انقلاب های عربی که با هدف احقاق دموکراسی درحال انجام است با مقاومت در برابر اشغالگری دو خط موازی را تشکیل می دهند که در کنار یکدیگر درحال حرکت هستند و بلکه همدیگر را تکمیل می کنند و یکی از این دو طرف ، طرف دیگر را از بین نمی برد بلکه تنها رژیم های عربی هستند که درصدد حذف یکی از این دو طرف هستند.

"عبدالباری عطوان" همچنین تاکید می کند: ما معتقدیم که عملیات ایلات انقلاب های عربی را در مسیر درستی قرار داد و آن را متوجه بیماری بسیار خطرناک و مهمی کرد که عامل همه مشکلاتی است که منطقه خاورمیانه طی 65 سال گذشته از آن در رنج است و آن اسرائیل سرکش و طاغی است و این مرض برای ضربه زدن به روح مقاومت در بین ملت های عربی بلکه به امت عربی در بیشتر کشورهای عربی ریشه دوانده و نفوذ کرده است.

درادامه این مقاله خطاب به سران مصر آمده است: شورای نظامی حاکم مصر هم باید با اقدامی قوی و سریع به تجاوزات اسرائیلی ها که سیادت و حاکمیت مصر را خدشه دار کرد پاسخ بدهد. اسرائیلی ها در حمله ای در نزدیکی مرز رفح با مصر 6 تن که بیشترشان سربازان مصری بودند را به قتل رساندند.

القدس العربی درپایان تاکید می کند: همه منطقه عربی شاهد تغییرات ریشه ای خواهد بود و بهار عربی حتما به فلسطین می رسد و بی هچ شک و شبهه ای اگرچه زمانبر شود شامل بیت المقدس هم می شود.