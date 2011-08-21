به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی بختیاری شنبه شب در جمع خبرنگاران اصفهانی با اعلام این خبر افزود: در راستای اجرای 48 ساعته یک طرح ضربتی توسط ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان، 91 سارق و شرور در این کلانشهر دستگیر شدند.

وی اظهار داشت: در راستای تداوم طرح امنیت اجتماعی و همچنین پاک‌سازی مناطق اصفهان از حیث وجود اراذل و اوباش، مزاحمان خیابانی، افراد شرور طرحی به صورت ضربتی در دستور کار تمامی کلانتری‌های شهر، پلیس اطلاعات و یگان امداد اصفهان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان همچنین تصریح کرد: قبل از اجرای این طرح، اقدامات خاص اطلاعاتی و همه جانبه و با برنامه‌ریزی حساب شده نقاط تجمع و تردد افراد اوباش و همچنین نقاط وقوع جرم توسط سارقان شناسایی و طرح در راستای پاکسازی این محل‌ها و پاتوق‌ها برنامه‌ریزی شد.

وی به 48 ساعته بودن این طرح اشاره کرد و بیان داشت: پس از گذشت 24 ساعت از اجرای این طرح، پلیس اصفهان 16 سارق و 19 نفر اراذل و اوباش و شرور که اکثر آنان از افراد شاخص بوده و با داشتن اسم مستعار از شهروندان اخاذی می‌کردند را دستگیر کرد.

بختیاری اضافه کرد: در 24 ساعت دوم از این طرح، تعداد 27 شرور و مزاحم خیابانی و 29 سارق شناسایی و دستگیر شدند.

وی طرح‌های نوبه‌ای که برای ارتقای امنیت شهروندان اصفهان اجرا می‌شود را بسیار مثمر ثمر خواند و ادامه داد: تا زمانی که پلیس در جامعه با اقتدار و صلابت کامل حضور پیدا کرده و امنیت را به مردم هدیه کند، سوءاستفاده کنندگان نخواهند توانست در جامعه دور از چشمان تیزبین قانون جولان دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به دستگیری 91 سارق و شرور در اجرای این طرح، تاکید کرد: از سارقان تعداد زیادی وسائل مسروقه از جمله وسایل نقلیه، تلفن همراه، وسایل خانگی، وجوه نقد، مدارک و اسناد و از افراد شرور تعداد زیادی سلاح سرد کشف شده که در این رابطه متهمان با تشکیل پرونده به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.