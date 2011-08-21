همزیستی پل "شاپوری" با آلودگی/ اثر ساسانی در میان زباله محو شد!

به گزارش خبرنگار مهر، پل شکسته یا پل شاپوری که نمادی از معماری غنی ایرانی در دوره ساسانی است به دلیل بی توجهی های میراث فرهنگی امروز تبدیل به زباله دانی شده که ساماندهی این اثر تاریخی و ایجاد شرایطی برای بازدید گردشگران با وجود پیگیریهای رسانه ها از سوی میراث فرهنگی مورد توجه قرار نگرفت.

پل شکسته (شاپوری) در زمان شاپور اول ساسانی همزمان با ساخت قلعه فلک الافلاک در یک کیلومتری جنوب قلعه در شهر خرم آباد ساخته شد. این پل که بیش از 330 متر طول دارد از بزرگترین پلهای سنگی ایران است که برای عبور کاروانیان و سپاهیان ایرانی از شوش به سمت هگمتانه احداث شد.

پل شکسته یا پل شاپوری که در گویش لری به آن "طاقِ پیل اِشکِسَه" گفته می شود، بدون شک یکی از شاهکارهای معماری لرستان است که عمر آن به دوره ساسانیان و شاپور اول ساسانی می رسد.

طاق پیل اشکسه سالیان دراز مهمترین عامل ارتباطی غرب استان لرستان (طرهان) به شرق این استان و از آنجا به خوزستان و تیسفون (پایتخت ساسانیان) بوده‌ است.

این پل بیش از ۱۹ چشمه طاق داشته که در حال حاضر فقط پنج چشمه طاق از آنها بر جای مانده ‌است. چشمه طاقهای پل به صورت جناقی ساخته شده اند و پایه‌های پل و موج شکنهای آن به صورت لوزی شش ضلعی از سنگ ساخته شده‌ اند.

اگر این پل را از نزدیک ببینید، می توان مصالحی مثل قلوه سنگهای رودخانه‌ای و لاشه سنگهای چشمه، ملات گچ و ساروج را دید که در کنارهم، چنین بنای عظیمی را به وجود آورده اند. کف این پل با سنگهای بلوک قرمز سنگفرش شده که در اثر فرسایش آب زوایای خود را از دست داده اند و شکل مسطح و نرمی پیدا کرده اند.

به هر حال این روزها جنوب شهر خرم آباد که محل قرارگیری این بنای تاریخی نیز است تبدیل به زباله دانی شده است که این امر علاوه بر اینکه قابلیت توریستی این اثر دوره ساسانی را کمرنگ کرده از طرف دیگر مشکلاتی را برای ساکنان این منطقه نیز به وجود آورده است.

با این اوصاف بارها این موضوع در رسانه های مختلف به مسئولان گوشزد شد ولی علی رغم وعده ها برای ساماندهی این اثر باستانی هنوز روند کار در این زمینه به کندی پیش می رود تا همچنان قابلیت توریستی پل شاپوری در لرستان به عنوان دیار پلهای تاریخی مهجور باقی بماند.