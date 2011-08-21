اجرای طرح فاضلاب بندرعباس در سطح وسیع ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خادمی شنبه شب در نشست مطبوعاتی با اشاره به اینکه طرح فاضلاب شهر بندرعباس در بیشتر نقاط بحرانی این شهر اجرا شده است، تصریح کرد: به دلیل محدودیتهای ترافیکی، عدم دریافت برخی مجوزهای لازم و کمبود اعتباری معادل 174 میلیارد تومان، اجرای این طرح در سطح وسیع امکان پذیر نیست.

خادمی توسعه شهر بندرعباس، افزایش جمعیت شهری و نیاز روزافزون به ایجاد شبکه جمع آوری فاضلاب متناسب با این جمعیت را از عمده دلایل طولانی شدن روند اجرای طرح فاضلاب این شهر دانست و گفت: در نتیجه این توسعه، نیاز به ایجاد شبکه جمع آوری فاضلاب در این شهر از 550 کیلومتر به هزار و 300 کیلومتر افزایش یافته است.

به گفته وی تاکنون 110 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح هزینه شده که پیش بینی می شود تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه با تخصیص اعتبار سالانه معادل 300 میلیارد ریال در مجموع 174 میلیارد تومان بتوانیم این طرح را تکمیل کنیم.

خادمی با اشاره به جمع آوری 60 درصد فاضلاب بندرعباس از طریق شبکه جمع آوری فاضلاب، بیان کرد: 700 کیلومتر از شبکه جمع آوری فاضلاب بندرعباس احداث شده و 600 کیلومتر آن باقی مانده است.

وی اضافه کرد: همچنین احداث دو تصفیه خانه فاضلاب که یکی از آنها احداث شده، احداث هفت ایستگاه بالابر که دو ایستگاه تکمیل شده و احداث دو ایستگاه پمپاژ فاضلاب از دیگر برنامه های این شرکت در خصوص فاضلاب بندرعباس است.

17 پروژه با سرمایه گذاری بخش خصوصی در حال اجراست

مدیرعامل آب و فاضلاب هرمزگان با اشاره به رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش آب و فاضلاب هرمزگان، اظهار داشت: در حال حاضر 17 طرح با سرمایه گذاری بالغ بر دو هزار میلیارد ریال توسط بخش خصوصی در هرمزگان در حال اجراست.

خادمی افزود: 12 طرح دیگر نیز شامل احداث تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضلاب در شهرهای بندرعباس (مدول دوم)، جاسک، میناب، رودان، فاینانس پروژه های بخش آب و احداث آبشیرین کن در برخی مناطق به زودی به صورت مناقصه به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

مدیرعامل آب و فاضلاب هرمزگان در ادامه با اشاره به هزینه بر بودن پروژه های بخش آب و فاضلاب تصریح کرد: به دلیل عدم دسترسی آسان به منابع آبی در این استان و لزوم آبرسانی به شهرها از مناطق دوردست، تلاش کرده ایم تا از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و پیگیری اعتبارات دولتی مشکلات ناشی از کمبود اعتبار را در این بخش مرتفع کنیم.

وی به عمده مطالبات این شرکت از دستگاههای اجرایی اشاره کرد و گفت: شرکت آب و فاضلاب و هرمزگان در حال حاضر 16 میلیارد تومان از نیروهای نظامی و انتظامی هرمزگان و سه میلیارد تومان از سایر دستگاههای اجرایی هرمزگان طلبکار است که با پرداخت این هزینه ها سرعت خدمات دهی این شرکت افزایش می یابد.

مدیرعامل آب و فاضلاب هرمزگان با اشاره به فرارسیدن هفته دولت و گرامیداشت آن، پروژه های آبرسانی به شهرهای سوزا و درگهان و طرح فاضلاب جزیره هرمز را از جمله پروژه های مهم و آماده بهره برداری این هفته عنوان کرد.