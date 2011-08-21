کشتارگاههای لرستان روی خط قرمز/ حیات رودخانه ها در خطر است!

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه به موضوع تصفیه پساب واحدهایی همچون کشتارگاه ها در جای جای دنیا توجه بسیار ویژه ای صورت می گیرد چرا که علت این موضوع به اثرات زیان آوری باز می گردد که پساب خروجی از این واحدهای خدماتی می تواند برای زیستمندان آبی و خاکی به وجود بیاورد.

مطابق اظهار نظر کارشناسان محیط زیست و بهداشت محیط اثرات منفی پساب های تولیدی در کشتارگاهها می تواند در درازمدت بر روی سلامتی مردم تاثیرگذار باشد به طوریکه پساب کشتارگاه ها در نهایت سبب آلودگی آب و خاک منطقه شده و بدین ترتیب حیات بوم سازگان آبی و خاکی را با خطری جدی تهدید خواهد کرد.

پساب کشتارگاهها خطری جدی برای محیط زیست

بنابر تعاریف موجود آب هنگامی آلوده می شود که ترکیب و حالت آن مستقیم و یا غیر مستقیم در اثر فعالیتهای انسانی تغییر کند و این تغییر موجب شود که دیگر از آن برای مصارف طبیعی نتوان استفاده کرد. از سوی دیگر آلوده شدن خاک از طریق زنجیره غذایی همواره حیات ما انسانها را تهدید کرده است.

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به هر روی پساب کشتارگاهها خطری جدی برای محیط زیست انسانی و طبیعی به حساب می آید و آنچه که سبب شده پساب واحدهایی همچون کشتارگاهها مورد توجه همگان قرار بگیرد؛ اثرات بلند مدت و کوتاه مدت این خروجی های آلوده بر محیط زیست پیرامون ما انسانهاست.

ضرورت تجهیز کشتارگاههای استان به سیستمهای پیشرفته تصفیه فاضلاب

در حقیقت کشتارگاهها به عنوان منابع آلوده کننده آب و خاک تلقی شده و برای جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی ناشی از ورود این خروجی های آلوده مجهز شدن تمام واحدهای کشتار دامهای اهلی به سیستمهای پیشرفته تصفیه فاضلاب ضروری است.

این در حالیست که تحقیقات نشان داده است که مدیریت راهبردی این سیستم های تصفیه فاضلاب بسیار مهم است زیرا اگر نظارتی جدی و مداوم بر روی این سیستم ها صورت نگیرد، راندمان چندان مناسبی دریافت نخواهد شد.

وضعیت کشتارگاههای لرستان نگران کننده است

مدیرکل محیط زیست استان لرستان جلسه کمیته ساماندهی کشتارگاههای استان در سخنانی اظهار داشت: پسماند کشتارگاهها سلامت رودخانه های لرستان را به خطر انداخته است.

محمدحسین بازگیر با تشریح وضعیت آلودگی های زیست محیطی کشتارگاههای استان، عنوان کرد: وضعیت خروجی پسماند کشتارگاههای لرستان برای محیط زیست بسیار نگران کننده است.

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وی تصریح کرد: خروجی پسماند غیر استاندارد کشتارگاههای لرستان سلامت رودخانه های استان را به خطر انداخته است و در این راستا اکثر کشتارگاههای استان برای چندمین بار به دادگاه معرفی شده است.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان یادآور شد: وضعیت بهداشتی اکثر کشتارگاههای موجود در استان نه در شان و منزلت مردم استان و نه شایسته مدیران استان است که باید برای حل این معضل چاره ای اصولی اندیشده شود.

وضعیت چهار کشتارگاه لرستان به خط قرمز رسیده است

سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری لرستان نیز در این جلسه از وضعیت نابسامان کشتارگاههای فعال در استان انتقاد کرد و گفت: توجه به سلامت مردم باید در اولویت اول قرار گیرد.

حمید خورشیدوند ادامه داد: تحویل گوشت سالم و بهداشتی به دست مردم از جمله وظایف شهرداری ها، دانشگاه علوم پزشکی و سازمان دامپزشکی است که باید با نظارت دقیق و مستمر تلاش کنند گوشت سالم تحویل مردم شود.

وی تصریح کرد: بر اساس گزارش های دریافتی متاسفانه وضعیت چهار کشتارگاه در چهار شهر لرستان به خط قرمز رسیده است.

سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری لرستان یادآور شد: فرمانداران و شهرداران موظف هستند برای جلوگیری از به خطر افتادن سلامت مردم یا کشتارگاههای موجود را مدیریت و ساماندهی کنند یا نسبت به احداث کشتارگاههای جدید و صنعتی اقدام نمایند.

شهرداریها برای ساماندهی کشتارگاهها 100 میلیارد ریال اعتبار می خواهند

حمید رضا گودرزی مدیر کل امور شهری و شوراهای استان لرستان نیز در این جلسه با اشاره به مشکلات پیش روی شهرداری ها برای ساماندهی کشتارگاهها اظهار داشت: شهرداریها برای ساماندهی کشتارگاههای موجود نیازمند 100 میلیارد ریال اعتبار هستند.

بنابر این گزارش مطابق اظهار نظر کارشناسان اگر پساب کشتارگاه ها تصفیه شود می تواند دوباره به چرخه استفاده باز گردد که بدین ترتیب سودهای اقتصادی مناسبی را برای کشور در پی خواهد داشت و یکی از راهکارهای مناسب در برخورد با پساب تصفیه شده چنین واحدهایی استفاده بهینه در کشاورزی و صنعت است.

بدین ترتیب نه محیط زیست آلوده می شود و نه خطری برای حیات ما انسانها به وجود می آید و می توان با استفاده از این پساب های بی خطر گامی مهم و تاثیر گذار در جهت صرفه جویی در منابع آب کشور نیز برداشت.

با این اوصاف به نظر می رسد مسئولان و متولیان امر باید با در دستور کار قرار دادن تجهیز کشتارگاههای استان به سیستم تصفیه فاضلاب رودخانه های لرستان و در پی آن سلامت مردم این استان را از خطری جدی نجات دهند.