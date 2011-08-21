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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۰۲

"شادونه در سرزمین دونه‌ها" بعد از رمضان با فضای متنوع روی آنتن می‌رود

"شادونه در سرزمین دونه‌ها" بعد از رمضان با فضای متنوع روی آنتن می‌رود

"شادونه در سرزمین دونه‌ها" عنوان برنامه‌ای از گروه کودک شبکه دو سیماست که به تهیه‌کنندگی علی اکبر ذاکری بعد از ماه رمضان در ادامه پخش قسمت‌های قبل با چند آیتم جدید روی آنتن می‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، با اتمام ماه رمضان با اضافه شدن چند شخصیت عروسکی جدید محتوای برنامه تغییر خواهد کرد. این برنامه در اواخر شهریور همزمان با برگزاری جشن شکوفه‌ها و ورود کلاس اولی‌ها به مدارس با آیتمی تحت عنوان "کلاس اولی‌ها" روی آنتن خواهد رفت. این آیتم سعی دارد کودکان را با زندگی اجتماعی، فضای جمعی و دوستانه مدرسه آشنا کند.

برگزاری مسابقه تلفنی و پخش نماهنگ‌های متعدد و مفرح از آیتم‌های جدید برنامه "شادونه در سرزمین دونه‌ها" هستند که به زودی به روی آنتن می‌روند.

"شادونه در سرزمین دونه‌ها" با تغییر در فضا و دکور در قالب یک برنامه مفرح بعد از ماه رمضان از شبکه دو پخش می‌شود.


 
کد مطلب 1388409

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