به گزارش خبرگزاری مهر، با اتمام ماه رمضان با اضافه شدن چند شخصیت عروسکی جدید محتوای برنامه تغییر خواهد کرد. این برنامه در اواخر شهریور همزمان با برگزاری جشن شکوفه‌ها و ورود کلاس اولی‌ها به مدارس با آیتمی تحت عنوان "کلاس اولی‌ها" روی آنتن خواهد رفت. این آیتم سعی دارد کودکان را با زندگی اجتماعی، فضای جمعی و دوستانه مدرسه آشنا کند.

برگزاری مسابقه تلفنی و پخش نماهنگ‌های متعدد و مفرح از آیتم‌های جدید برنامه "شادونه در سرزمین دونه‌ها" هستند که به زودی به روی آنتن می‌روند.

"شادونه در سرزمین دونه‌ها" با تغییر در فضا و دکور در قالب یک برنامه مفرح بعد از ماه رمضان از شبکه دو پخش می‌شود.



