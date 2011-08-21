عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تا کنون

- یک جوان مصری با ورود به سفارت رژیم صهیونیستی در قاهره و پرچم اسرائیل را از میان برداشت.

- "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از کشته شدن سه تن از نیروهای امنیتی مصر ابراز تاسف کرد.

- مقامات مصر تاکید کردند: عذرخواهی با سنگینی حوادث اخیر و میزان خشم مردم مصر تناسب ندارد.

- "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل برای فرونشاندن تنشها میان قاهره و تل آویو یک فرستاده ویژه به مصر اعزام کرد/ "محمود عباس" اعلام کرد: حملات اسرائیل به غزه خطرناک است و به از بین بردن فرصتهای صلح منجر می شود.

- اسرائیل حالت آماده باش کامل در مناطق جنوبی فلسطین اشغالی اعلام کرد.

- برخورد موشکهای حماس به مناطق اشغالی باعث کشته شدن دو صهیونیست شد/ وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به حماس وعده داد در انتظار ضربه ای دردناک باشند.

- "عمروموسی" دبیرکل سابق اتحادیه عرب و نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری مصر برای ائتلاف با اخوان المسلمین و بازنگری در توافقنامه های تجاری با اسرائیل ابراز آمادگی کرد.

- "معمر قذافی" تاکید کرد: هدف غرب از جنگ علیه لیبی استیلا بر منابع نفتی است/ "سیف الاسلام" پسر دیکتاتورخاطرنشان کرد: محال است تسلیم شویم و پرچم سفید را برافراشته کنیم.

- منابع آگاه از کشته شدن 123 نفر از مخالفان قذافی در طرابلس و انفجار و تبادل آتش سنگین در این شهر خبر می دهند.

- "عبدالسلام جلود" آخرین مقام لیبیایی جدا شده از قذافی تاکید کرد: ساعت سرنوشت در لیبی فرا رسیده است.

- دولت تونس پس از گذشت چندین ماه در نهایت شورای ملی انتقالی لیبی را به عنوان نماینده مردم لیبی به رسمیت شناخت.

- "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه امروز نطق تلویزیونی خواهد داشت.

- بر اثر سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری در کانادا 12 نفر کشته شدند.