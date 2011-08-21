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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۱۰

نرخ رشد جمعیت در همدان منفی شده است

نرخ رشد جمعیت در همدان منفی شده است

همدان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار همدان گفت: مقایسه فراوانی وقایع حیاتی ثبت شده در چهار ماهه اول سال جاری حاکی از رشد منفی جمعیت در همدان است.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان قنبری در شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان همدان گفت: با توجه به مقایسه فراوانی وقایع حیاتی چهار ماهه نخست سال جاری با سال گذشته 149 مورد کاهش ولادت و 318 مورد افزایش فوت ثبت شده که حاکی از رشد منفی جمعیت در شهرستان همدان است.

قنبری با اشاره به لزوم ثبت وقایع حیاتی در موعد مقرر قانونی و لزوم همکاری دستگاههای اجرایی در این خصوص، افزود: با تمهیدات اتخاذ شده رشد قابل توجهی در ثبت وقایع حیاتی در موعد مقرر صورت گرفته است.

وی گفت: در چهار ماهه نخست سال جاری 99 درصد ولادتها و 97 درصد فوت افراد در همدان در مهلت قانونی به ثبت رسیده است.

قنبری از تجهیز دهیاریها به دستگاه دورنگار خبر داد و از دهیاران خواست وقایع حیاتی روستاها را در موعد مقرر به اداره ثبت احوال شهرستان گزارش کنند.

وی اضافه کرد: گواهی فوت صادر شده توسط پزشکان در مطبها و منازل مسکونی در بیشتر مواقع در اختیار بستگان متوفیان قرار میگیرد که باید در مهلت مقرر به ثبت احوال تحویل شود.

معاون فرماندار همدان به رشد آمار ازدواج ثبت شده در چهار ماهه نخست سال جاری نیز اشاره کرد و اظهار داشت: از ابتدای سال تا پایان تیرماه سه هزار و 444 مورد ازدواج در شهرستان همدان به ثبت رسیده است.

وی گفت: آمار ثبت ازدواج در همدان نسبت به سال گذشته در همین بازه زمانی 199 مورد افزایش داشته است.

کد مطلب 1388417

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