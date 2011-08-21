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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۰۵

در اسفراین/

200 میلیون ریال کمک برای آزادی زندانیان جمع آوری شد

200 میلیون ریال کمک برای آزادی زندانیان جمع آوری شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: نیکوکاران اسفراینی 200 میلیون ریال برای آزادی زندانیان کمک کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل ستاد دیه خراسان شمالی شنبه شب در جشن گلریزان این شهرستان گفت: از ابتدای سال 89 تاپایان مرداد90 تعداد 41 پرونده زندانیان جرایم غیر عمد در شهرستان اسفراین پیگیری شد.

حجت الاسلام سید رضا حسینی اظهار داشت: تاکنون در استان خراسان شمالی 37 نفر از زندانیان با مشارکت خداپسندانه نیکوکاران آزاد و از ورود چهار نفر نیز به زندان پیشگیری شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 13 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد در زندان شهرستان اسفراین به سر می برند تصریح کرد: این زندانیان مبلغ چهار میلیارد و480 میلیون ریال بدهکار می باشند که توسط خیرین این شهرستان در مراسم جشن گلریزان مبلغ 200 میلیون و 90 هزار ریال کمک شده است.

رییس دادگستری شهرستان اسفراین نیز در این مراسم گفت: این جشن یکی از برترین و زیباترین جلوه های برکت در ماه مبارک رمضان است.

سید علی محدث اظهار داشت: جشن گلریزان زمینه بازگشت مددجویان را به آغوش خانواده فراهم کرده است و یکی از حرکت های خداپسندانه در این ماه است.
کد مطلب 1388424

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