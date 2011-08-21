ایران :

10 نماینده مجلس مطرح کردند: آمادگی نمایندگان مجلس برای کاهش دیه 90 میلیونی

رئیس جمهور: فعالان اقتصادی، منافع ملی را منافع خود بدانند.

بی اعتنایی بانک‌ها به حذف ضامن کارمندی

تفاهم:

رئیس جمهور: شاهد احتکار منابع پولی و مالی هستیم

رسیدن نرخ هر اونس طلا به 2 هزار دلار؛ بازار طلا دچار شوک شد

اظهارات رئیس اتاق تهران درباره تورم: کنترل ترم امکان پذیر است

ایران هواپیمای ایرباس می‌خرد



تهران امروز:

نرخ تورم محرمان شد

افشاگری پشت افشاگری؛ مایلی کهن پس از استعفا از باشگاه پرسپولیس به همه حمله کرد

طرابلس در آستانه سقوط



جام جم :

1700 مهندس ناظر متخلف به دادگاه معرفی شدند

انقلابیون لیبی پشت دروازه‌های طرابلس

محمد نهاوندیان: صدای بخش خصوصی را بشنوید



جوان:

سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مراسم معارفه خود: خدمات اورژانس‌ها به مردم خجالت‌آور است

تلاش جریان انحرافی برای بزرگنمایی تحریم‌ها و طرح موضوع رابطه با آمریکا؛ طراحی یک مسیر انحرافی دیگر برای رسیدن به قدرت

شلیک 15 موشک به جنوب اسرائیل در واکنش به حملات تل‌آویو؛ حماس: آتش بس تمام شد



حمایت:

رئیس سازمان انرژی اتمی خبر داد: احداث نیروگاه های جدید در دستور کار تهران- مسکو

جنگ 300 هزار کودک سومالیایی با مرگ

مشکلات پرسپولیس به روایت مایلی کهن



خراسان:

رئیس جمهور:‌ شاهد احتکار منابع پولی و مالی هستیم

تداوم رکورد شکنی طلا؛ سکه طرح جدید 520 هزار تومان شد

قاتل روح‌الله داداشی به قصاص در ملاء عام محکوم شد

تظاهرات مردم مصر برای قطع رابطه با رژیم صهیونیستی



دنیای اقتصاد:

با صدور بیانیه‌ای از سوی بانک مرکزی انجام شد؛ خودانتقادی شدید از بسته پولی

انقلابیون به پایتخت نزدیک‌تر شدند؛ لیبی در آستانه رهایی

به دنبال سونامی جهانی طلا اتفاق افتاد؛ پرواز سکه در بازار تهران



شرق:

نرخ تورم محرمانه شد

16 سال حبس برای دو تبعه آمریکایی

احیای شب‌های قدر در حسینیه ارشاد



فرهیختگان:

قیمت‌گذاری از شرکت‌ها سلب شد؛ کشمکش با خودروسازان برای مهار قیمت خودرو

معاون وزیر علوم خبر داد:‌بررسی ایجاد دانشگاه دخترانه در هر استان

رئیس کمیسیون قضایی: نمایندگان2 شغله متخلف هستند

قدس:

رئیس جمهور:‌ توزیع منابع مالی و بانکی باید از حالت رانت خارج شود

معاون وزیر دفاع خبر داد: رونمایی از نسل جدید موشک‌های کروز برد بلند

رئیس کل بیمه مرکزی:‌ آقای اژه‌ای در اعلام نرخ دیه عجله کرد



کیهان:

فریاد یکپارچه مردم مصر؛ پیمان کمپ دیوید را لغو کنید

آتش زدن شبانه خودرو در برلین؛ بحران جدی‌تر شد

بهره برداری از 6 سد ملی در هفته دولت

فردا و در روز صنعت ملی؛ نسل جدید موشک‌های بردبلند کروز رونمایی می‌شود



ملت ما:

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند؛ تردید در وعده 5/2 میلیون شغل

بی‌توجهی به مصلحت‌های اجتماعی در تصویب قوانین

8 سال زندان برای 2 آمریکایی متهم به جاسوسی



همشهری:

با تعیین حدود حریم پایتخت؛ گسترش بی‌رویه تهران متوقف شد

تنها ژئوپارک ایران در آستانه حذف از فهرست جهانی

اظهارات رئیس جمهور درباره احتکار منابع مالی

مصر، سفیرش را از تل آویو فرا خواند