جشنواره فیلم کودک از مطالبات اصلی مردم همدان است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فروتن با اشاره به اینکه هدف استان همدان از برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان در این استان روشن است، افزود: مدیران استان در پی اعمال مدیریت در جشنواره، رفع دغدغه معتمدان و اجرای برنامه ها در شان مردم استان همدان هستند.

وی با اشاره به اینکه جشنواره متعلق به مردم استان همدان است، افزود: با توجه به اینکه جشنواره از جمله مطالبات مردم است، باید در همدان برگزار شود.

وی ادامه داد: با موافقت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برپایی بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان در استان همدان قطعی شده و در این خصوص پیگیری و جلسات متعددی با دبیر جشنواره برگزار شده است.

فروتن اظهار داشت: مسئولان استان همدان اعلام کرده اند که مبلغی بالاتر از مبلغ تفاهم شده با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان برای استان همدان مقدور نیست.

معاون فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان تاکید کرد: این مبالغ باید با نظارت استان همدان هزینه شود.

وی گفت: بدهکاری های بیست و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان و هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در حال تسویه است.