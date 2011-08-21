تیم والیبال ایران از حضور در ادامه مسابقات یونیورسیاد کنار گذاشته شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شنژن چین، پس از آنکه تیم والیبال دانشجویان ایران عصر شنبه مقابل تیم رژیم صهیونیستی حاضر به مسابقه نشد، طبق اعلام سایت برگزاری مسابقات شاگردان حسین معدنی برای کسب جایگاه یازدهم این مسابقات می بایست عصر امروز یکشنبه به مصاف تیم استرالیا می رفتند.

با وجود اعلام سایت مسابقات، دیدار تیم‌های ایران و استرالیا برای کسب عنوان یازدهم مسابقات والیبال یونیورسیاد دانشجویان برگزار نمی شود. براساس اعلام مسئولان برگزاری یونیورسیاد جهانی دانشجویان تیم والیبال منتخب دانشجویان کشورمان از ادامه حضور در این رقابت‌ها محروم شده و حق شرکت در بازی مقابل استرالیا را نخواهد داشت.

این تصمیم در نشست صبح امروز یکشنبه مسئولان برگزاری یونیورسیاد جهانی دانشجویان به مسئولان کاروان کشورمان ابلاغ و تاکید شده است در نشست‌های بعدی ضمن بررسی مدارک ایران به این پرونده رسیدگی خواهد شد.

از سوی دیگر تیم‌های والیبال روسیه و اوکراین با نتایج مشابه 3 بر یک مقابل برزیل و کانادا به برتری رسیدند و جواز حضور در دیدار نهایی مسابقات والیبال یونیورسیاد جهانی دانشجویان را بدست آوردند. این دو تیم در مرحله گروهی برابر ایران پیروز شده بودند. ضمن اینکه باید به این نکته اشاره کرد که تیم اوکراین برابر ایران با خوش شانسی به پیروزی رسید.