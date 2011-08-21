مشکل خروجی قاسمی نژاد حل شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرقاسمی نژاد که روز پنجشنبه در سومین روز از مسابقات جودو قهرمانی جهان به روی تاتامی مبارزه با رقبای خود خواهد رفت، روز شنبه پس از یک هفته تلاش موفق به اخذ مجوز خروج از کشور شد.

وی که سرباز نیروی مقاومت است هفته گذشته که اوج تمرینات تیم ملی بود، به جای حضور مداوم در تمرینات خودش به دنبال کارهای مربوط به خروج از کشور بود و چند جلسه از تمرینات را از دست داد.

قاسمی نژاد در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: این مشکلی است که در ورزش کشور وجود دارد و معلوم نیست چه زمانی از بین خواهد رفت. یک هفته تمام دائم از این اداره به آن اداره ، از این نامه بگیر به آن ببر، تا سرانجام روز شنبه موفق به اخذ مجوز شدم.

وی ادامه داد: همین موضوع کلی انرژی از من گرفت ولی به هر حال هدفم بزرگ است و کار هم در مسابقات جهانی سخت، به همین دلیل خیلی تلاش کردم تا از تمرینات دور نبوده و بتوانم خود را به سطح آمادگی مطلوب برسانم.

دارنده مدال برنز آسیا در سال 2011 در مورد رقبای خود در مسابقات قهرمانی جهان گفت: مسابقات جهانی را برای ولین بار تجربه می کنم، کار دشوار است چرا که همه مدعیان و بهترین های دنیا آمده اند، ما هم تمرینات خود را انجام داده ایم و به امید خدا تلاش خود را می کنیم تا یک نتیجه مطلوب کسب کنیم.

قاسمی نژاد در مورد آسیب دیدگی اش هم گفت: از ناحیه مچ پا مشکل داشتم که با کمک پزشکان به خصوص متخصص ایتالیایی تا حدودی مشکل رفع شد و می توانم بدون مشکل در مسابقات حضور پیدا کنم.

رقابتهای جودو قهرمانی جهان از روز سه شنبه هفته جاری در پاریس آغاز می شود و تیم ایران جهت حضور در این مسابقات امروز راهی فرانسه می شود.