تونس شورای ملی انتقالی لیبی را به رسمیت شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، تونس شب گذشته به طور رسمی شورای ملی انتقالی لیبی را به عنوان تنها نماینده قانونی ملت لیبی به رسمیت شناخت.

بنا بر اعلام تحلیلگران و کارشناسان سیاسی، شناسایی شورای ملی انتقالی لیبی پس از آن صورت می گیرد که خبر سقوط قریب الوقوع معمر قذافی دیکتاتور لیبی تاکید شده است.

"مصطفی عبدالجلیل" رئیس شورای ملی انتقالی لیبی 18 ژوئن به دعوت رسمی فؤاد المبزع رئیس جمهور موقت تونس به این کشور سفر کرده بود و این در حالی بود که تونس در آن زمان شورای ملی انتقالی لیبی را به رسمیت نشناخته بود.

تاکنون برخی کشورهای جهان، شورای ملی انتقالی لیبی را به عنوان نماینده قانونی مردم لیبی به رسمیت شناخته اند.

