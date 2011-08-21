به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا تاجمیرریاحی با اعلام این خبر افزود: تا پایان سال جاری ۱۱۶ واحد ساختمانی در قالب طرح مسکن مهر در اختیار تاکسیرانان شهر اصفهان قرار می‌گیرد.

وی اظهار داشت: به منظور رفاه حال رانندگان این ناوگان و همکاری مدیرعامل مسکن مهر، تعدادی واحد مسکونی به برخی تاکسیرانان و تاکسی‌داران اصفهانی واگذار می‌شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان تصریح کرد: یک هزار و ۳۴۵ نفر در اجرای طرح تامین مسکن مهر رانندگان سازمان با ثبت نام در سایت مربوطه شرکت کردند که از این تعداد پس از بررسی‌های به عمل آمده فقط ۴۵۰ نفر آنهار واجد شرایط بودند که در فاز اول این طرح ۱۱۶ نفر در اولویت قرار گرفتند.

وی با اشاره به مشخصات این واحدهای مسکونی اضافه کرد: این واحدها در زمینی به مساحت شش هزار و ۵۰۰ متر مربع و با زیربنای ۱۳ هزار و ۱۳۴ متر مربع در هشت بلوک در محله ۵ E فولادشهر با هزینه‌ای افزون بر ۱۵ میلیارد ریال احداث شده است.

تاجمیرریاحی با اشاره به آغاز عملیات ساخت این واحدها در سال ۸۸، بیان داشت: در حال حاضر مراحل سفت‌کاری ۱۱۶ واحد مسکونی به اتمام رسیده و مرحله نازک‌کاری آن ۸۰ درصد پیشرفت داشته است و پیش بینی می‌شود این ساختمان‌ها تاپایان سال جاری به صاحبانشان تحویل داده شوند.

وی ادامه داد: تاکنون در این راستا ساخت این واحدهای مسکونی ۱۷ میلیارد ریال از جانب متقاضیان و نیز در قالب تسهیلات بانکی مسکن مهر هزینه شده است.