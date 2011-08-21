سانسور اخبار کشتار ناتو در لیبی/ حمایت جانبدارانه از سران غرب

به گزارش خبرگزاری مهر، آنتی وار در گزارشی نوشت: اگرچه رسانه ها با پوشش خبری کشتار غیرنظامیان در لیبی می توانند تا حدی بر معمر قذافی دیکتاتور این کشور فشار وارد کنند، اما پس از حملات هوایی ناتو در روز هشتم آگوست در منطقه "ماجر" رسانه های غربی تنها سکوت اختیار کردند.

مقامات لیبیایی بر این باورند که 85 غیرنظامی در شهر ماجر در جنوب "زلیتن" کشته شدند و هیچ دلیلی وجود ندارد که روزنامه نگاران درباره حملات هوایی ناتو در این کشور جانبدارانه عمل کنند.

این پایگاه اینترنتی- تحلیلی در ادامه به گزارش رسانه های خارجی درباره حملات هوایی ناتو می پردازد و می نویسد: خبرگزاری فرانسه گزارش داد که خبرنگاران در مراسم تشییع جنازه قربانیان این حملات حاضر شده و شاهد دفن جسد 28 نفر بودند. در سردخانه بیمارستان نیز جسد 30 نفر از جمله دو کودک و یک زن متلاشی شده بود.

رویترز نیز شمار قربانیان این حملات را 30 نفر اعلام کرد و نیویورک تایمز گزارش داد که هیچ مدرکی دال بر وجود تسلیحات در منازل مردم لیبی وجود ندارد.

درحالی که سازمان عفو بین الملل خواستار تحقیقات ناتو درباره حمله به نیروهای قذافی و کشته شدن 85 لیبیایی از جمله 33 کودک شده اما ناتو ادعا کرده هیچ مدرکی دال بر کشته شدن غیرنظامیان بر اثر این حملات وجود ندارد.

رسانه های غربی در حالی حملات هوایی ناتو و کشته شدن غیرنظامیان را بر اثر این حملات پوشش نمی دهند که هم اکنون هشت ماه از جنگ لیبی می گذرد اما سازمان پیمان آتلانتیک شمالی هنوز نتوانسته بر قذافی غلبه کند و هر روز ناامیدی ها درباره این جنگ افزایش می یابد.