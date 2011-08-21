مدارس ورزش در آموزش و پرورش کردستان توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ساکی شامگاه شنبه در مراسم تقدیر از خبرنگاران فعال حوزه آموزش و پرورش استان کردستان اظهار داشت: توسعه مدارس ورزش در شیفت مخالف مدارس استان کردستان به عنوان یک برنامه جدی در سال تحصیلی جاری در دستور کار قرار می گیرد.

وی عنوان کرد: با توجه به برنامه آموزش و پرورش برای یک نوبته کردن مدارس در استان کردستان، از نوبت بعد از ظهر مدارس برای فعالیت های دیگر از جمله دایر کردن مدارس ورزش، مدارس قرآن و فعالیت های فوق برنامه در حوزه های آموزشی و تقویتی استفاده می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان به توسعه فعالیت ها و برنامه های ورزشی در مدارس این استان اشاره کرد و افزود: در سال گذشته و با جذب شمار زیادی معلم ورزش اقدام بسیار خوبی در راستای توسعه و اعتلا این مهم در استان صورت گرفت و انتظار می رود که از لحاظ سخت افزاری و تامین امکانات نیز بتوانیم در سال جاری به شاخص های مناسبی دست یابیم.

ساکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح ها و برنامه های وزارت آموزش و پرورش در راستای ایجاد تحول بنیادین در این حوزه یادآور شد: با ورود وزیر جدید و تغییرات مدیریتی در این بخش اقدامات و برنامه های بسیار خوبی به اجرا درآمده و برای سال تحصیلی جدید نیز تمهیدات بسیار خوبی در راستای ایجاد این تحول بنیادین صورت گرفته است.

وی با اشاره به مهمترین طرح ها و برنامه های اجرا شده در آموزش و پرورش طی سال گذشته و امسال گفت: تاسیس مجتمع های آموزشی در مناطق شهری و روستایی، احداث مدارس علوم قرآن، ارتقاء وضعیت آموزش های قرآن در مقطع ابتدایی، طرح تقویت ورزش در مدارس و الزمی کردن ورزش شنا برای پایه های سوم تا پنجم ابتدایی از جمله مهمترین طرح های اجرایی بود که در سال گذشته اجرا و در سال جاری نه تنها طرح ها و برنامه های قبلی بلکه برنامه های جدیدی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان در پایان ضمن تقدیر از همکاری و مشارکت همه خبرنگاران در برنامه های این حوزه بیان کرد: بدون شک اجرایی کردن این طرح ها نیازمند مشارکت و همکاری رسانه های جمعی برای اطلاع رسانی آن به اقشار مختلف مردم است و انتظار می رود که این روند همکاری در ادامه نیز مورد توجه قرار گیرد.