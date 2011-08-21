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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۳۸

ساکی خبر داد:

مدارس ورزش در آموزش و پرورش کردستان توسعه می یابد

مدارس ورزش در آموزش و پرورش کردستان توسعه می یابد

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان از توسعه مدارس ورزش در این استان به عنوان یکی از برنامه های اصلی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ساکی شامگاه شنبه در مراسم تقدیر از خبرنگاران فعال حوزه آموزش و پرورش استان کردستان اظهار داشت: توسعه مدارس ورزش در شیفت مخالف مدارس استان کردستان به عنوان یک برنامه جدی در سال تحصیلی جاری در دستور کار قرار می گیرد.

وی عنوان کرد: با توجه به برنامه آموزش و پرورش برای یک نوبته کردن مدارس در استان کردستان، از نوبت بعد از ظهر مدارس برای فعالیت های دیگر از جمله دایر کردن مدارس ورزش، مدارس قرآن و فعالیت های فوق برنامه در حوزه های آموزشی و تقویتی استفاده می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان به توسعه فعالیت ها و برنامه های ورزشی در مدارس این استان اشاره کرد و افزود: در سال گذشته و با جذب شمار زیادی معلم ورزش اقدام بسیار خوبی در راستای توسعه و اعتلا این مهم در استان صورت گرفت و انتظار می رود که از لحاظ سخت افزاری و تامین امکانات نیز بتوانیم در سال جاری به شاخص های مناسبی دست یابیم.

ساکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح ها و برنامه های وزارت آموزش و پرورش در راستای ایجاد تحول بنیادین در این حوزه یادآور شد: با ورود وزیر جدید و تغییرات مدیریتی در این بخش اقدامات و برنامه های بسیار خوبی به اجرا درآمده و برای سال تحصیلی جدید نیز تمهیدات بسیار خوبی در راستای ایجاد این تحول بنیادین صورت گرفته است.

وی با اشاره به مهمترین طرح ها و برنامه های اجرا شده در آموزش و پرورش طی سال گذشته و امسال گفت: تاسیس مجتمع های آموزشی در مناطق شهری و روستایی، احداث مدارس علوم قرآن، ارتقاء وضعیت آموزش های قرآن در مقطع ابتدایی، طرح تقویت ورزش در مدارس و الزمی کردن ورزش شنا برای پایه های سوم تا پنجم ابتدایی از جمله مهمترین طرح های اجرایی بود که در سال گذشته اجرا و در سال جاری نه تنها طرح ها و برنامه های قبلی بلکه برنامه های جدیدی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان در پایان ضمن تقدیر از همکاری و مشارکت همه خبرنگاران در برنامه های این حوزه بیان کرد: بدون شک اجرایی کردن این طرح ها نیازمند مشارکت و همکاری رسانه های جمعی برای اطلاع رسانی آن به اقشار مختلف مردم است و انتظار می رود که این روند همکاری در ادامه نیز مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 1388444

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