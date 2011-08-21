پایین کشیدن پرچم سفارت رژیم اسرائیل در قاهره/ تصویر سفارت با پرچم جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، شاهدان عینی در نزدیکی سفارت رژیم صهیونیستی در قاهره روز گذشته اقدام شجاعانه این جوان مصری را مشاهده کردند.

این اقدام در حالی رخ داد که بیش از یک هزار نفر از مردم مصر در برابر سفارت رژیم اسرائیل تجمع کرده بودند و پس از مشاهده تغییر پرچم سفارت، شعارهای "زنده باد مصر" سر دادند.



سفارت اسرائیل در قاهره با پرچم مصر

گزارشها نشان می دهد جوانی که پرچم سفارت رژیم اسرائیل را از میان برداشت و به جای آن پرچم مصر را جایگزین کرد توانسته بود از بالکن طبقه اول سفارت خود را به پشت بام رسانده و پرچم را جایگزین کند.

وی پس از این اقدام در میان استقبال شدید حاضران توانست از سفارت خارج شده و به میان مردم بازگردد. خاطرنشان می شود تجمع اخیر مردم مصر در برابر سفارت رژیم اسرائیل در اعتراض به کشته شدن 5 سرباز مصری در مناطق مرزی با رژیم صهیونیستی رخ داده بود.