دومین روز تظاهرات ضد اسرائیلی/ بیانیه دولت مصر و دستپاچگی صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، واکنش مردمی و مقامات مصر به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به مرزهای این کشور همچنان ادامه دارد.

نظامیان رژیم صهیونیستی پنجشنبه شب به بهانه تعقیب افراد تحت پیگرد و مظنون به انجام عملیات ایلات که طی آن 8 صهیونیست به هلاکت رسیدند و 25 نفر دیگر زخمی شدند مرزهای مصر را هدف حملات خود قرار داد. در این حمله 5 نظامی مصری کشته شدند.

دولت مصر شب گذشته در بیانیه ای اعلام کرد: عذرخواهی اسرائیل به دلیل کشتن 5 پلیس مرزی مصر کافی نیست و از شدت حادثه نمی کاهد.

در ادامه بیانیه گفته شده است: اگرچه اسرائیل به طور رسمی در بیانیه ای عذرخواهی کرد اما متناسب با شدت خشم ملت مصر از تجاوزات اسرائیل نیست.

دولت مصر در پایان بیانیه بر ضرورت تعیین سقف زمانی معین برای تحقیقات مشترک قاهره و تل آویو درباره حادثه مذکور تاکید کرد.

رژیم صهیونیستی روز گذشته در بیانیه ای به طور رسمی از مقامات و مردم مصر عذرخواهی و از کشته شدن 5 نیروی پلیس مصر ابراز تاسف کرد.

مقامات صهیونیست که از آغاز قیام مردمی مصر و سقوط حسنی مبارک هم پیمان دیرینه و حافظ منافع خود آسیب بسیاری دیده اند و نگران توافقنامه صلح با قاهره هستند در پی وقوع تجاوز اخیر و مشاهده احساسات ضد اسرائیلی مردم مصر به اظهارنظر و به اصطلاح دلجویی از مصری ها پرداخته اند.

"آموس گلعاد" یکی از مقامات رژیم صهیونیستی در این رابطه گفت: اسرائیل نسبت به حفظ معاهده صلح با مصر حریص است و آن را برای بقای خود در خاورمیانه حیاتی می داند.

وی افزود: تنها یک مسئله وجود دارد و آن این است که هیچکس در اسرائیل نمی خواهد نیروهای پلیس و سربازان مصری آسیب ببینند و روابط ما با قاهره مبتنی بر گفتگو و همکاری است.

در همین حال یک مقام اسرائیلی که خواست نامش فاش گفت: "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل در حال رایزنی با اعضای کابینه خود است تا درباره واکنش احتمالی درقبال مصر تصمیم گیری کند.

از سوی دیگر تظاهرات ضد اسرائیلی مردم مصر برای دومین روز متوالی برگزار شد. بیش از 5 هزار معترض مصری شب گذشته با تجمع در مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در "الجیزه" در جنوب قاهره کشتار نیروهای پلیس مصر توسط صهیونیست ها را محکوم کردند.

یکی از معترضین در نخستین ساعات بامداد امروز از نمای جلویی ساختمان سفارت رژیم صهیونیستی بالا رفت و توانست پرچم این رژیم را پایین بکشد و پرچم مصر را جایگزین آن کند. وی برای بالا رفتن از ساختمان مجاور سفارت نیز کمک گرفت.

پس از این اقدام معترضین مصری پرچم رژیم صهیونیستی را به آتش کشیدند. نیروهای پلیس قصد داشتند این جوان مصری را بازداشت کنند که صدها نفر از تظاهرات کنندگان با کمک یکدیگر موفق شدند وی را فراری دهند.

معترضین همچنین با سر دادن شعار اخراج سفیر رژیم صهیونیستی از قاهره قطع رابطه دیپلماتیک با این رژیم را خواستار شدند. تظاهرات کنندگان در شعارهای خود اعلام کردند که خواهان لغو معاهده کمپ دیوید هستند.

جنبش جوانان 6 آوریل نیز در این تظاهرات ضد اسرائیلی در مقابل ساختمان سفارت رژیم صهیونیستی حضور داشت و از تمامی اعضای خود خواست که در این اعتراضات شرکت کنند.

این جنبش در عین حال از اعضای خود خواست که به سفارت اسرائیل آسیبی نرسانند و از هرگونه درگیری پرهیز کنند.

از سوی دیگر وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در واکنش به احضار سفیر این رژیم از سوی وزارت خارجه مصر اعلام کرد: تل آویو سفیر خود را از قاهره فرانخوانده است. مقامات صهیونیست در تلاش برای بهبود روابط با قاهره سفیر سابق خود را نیز به مصر اعزام کرده اند.

"رابرت سری" هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در امور صلح خاورمیانه شب گذشته در سفری 2 روزه وارد قاهره شد. وی از سوی "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل متحد مکلف شده است با مسئولان مصر و اتحادیه عرب دیدار و درباره روابط بحرانی قاهره و تل آویو گفتگو کند.

مقامات رژیم صهیونیستی و هم پیمانان غربی آنها از افزایش احساسات ضد اسرائیلی مردم مصر به شدت نگران هستند و برای تنش زدایی روابط قاهره و تل آویو که از زمان امضای توافقنامه صلح در سال 1979 بی سابقه بوده است خود را به زحمت انداخته اند.