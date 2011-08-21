"پروریج"؛ روستایی که هنوز آب ندارد/ دستور استاندار مازندران اجرایی نشد

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها یکی ازمهم ترین دغدغه های مسئولان بوده و همگان شاهد تبعات ناگوار اقتصادی و اجتماعی این پدیده درحاشیه شهرهای بزرگ مازندران هستند.

دربسیاری از موارد حتی تامین نشدن مایحتاج اولیه امورات زندگی درروستا مایه دردسر برای قشر مستضعف و محروم ساکن روستا و عاملی تاثیرگذار برای افزایش مهاجرت آنان به شهرها می شود

پروریج آباد محروم از آب سالم

روستای " پروریج آباد" ازتوابع بخش کلیجانرستاق شهرستان ساری، از معدود روستاهای مازندران بوده که از نبود آب رنج می برد و بسیاری از اهالی این روستا، چندی پیش برای رسیدگی به مشکلات موجود روستا با ارسال پیامی به دفتر خبرگزاری مهر، خواهان تهیه گزارش از وضع نابسامان روستا شدند.

خبرگزاری مهر در مازندران نیز در راستای رسالت واقعی و کمک به رفع مشکلات شهروندان اقدام به تهیه گزارشی در این زمینه کرده که ماحصل آن به قلم خبرنگار مهر نگاشته شده است.



یکی از روستاییان منطقه اذعان داشت: به دلیل درآمد پایین و سختی کار در زمینهای کشاورزی و نبود آب شرب مجبور به فرستادن فرزندانمان به شهر شدیم و برخی از آنها به استان همجوار(سمنان)جهت کارگری رفتند.



این پیرمرد خمیده، اظهار داشت: در اوایل انقلاب با پیگیری های یکی از روستائیان که در حال حاضر در شهر ساری زندگی می کند، شبکه آبرسانی این روستا از چشمه بالادست صورت گرفته بود.

وی افزود: یادمان نمی رود این هم محلی زحمت کش درسال60 با دعوت از سرپرست وقت استانداری، جناب آقای مهندس طاهایی توانست مشکل آب روستارا با همه کار شکنی ها و تعلل ها به منازل مردم برساند.



وی افزود: به استاندار مردمی بگویید مردم این روستا چشم انتظار دستور انقلابی اش هستند.



یکی از جوانان روستا که جهت گذراندن تعطیلات تابستانی به روستا آمده بود اظهار داشت: هر روز پدر و مادرانمان مجبور هستند مسافت طولانی روستا را برای تهیه و حمل آب تا رودخانه پایین دست طی کنند.

یکی دیگر از روستاییان که از وضع موجود به ستوه آمده بود اظهارداشت: آب آشامیدنی از حداقل امکاناتی است که برای ماندگاری در روستا ضروری بوده که سالها در روستای پروریج آباد با کم آبی مواجه بوده و پیگیری های مسئولان فایده ای نداشته است.

وی افزود: با این وضعیت مسئولان چگونه انتظار دارند روستاییان به شهرها مهاجرت نکنند و در روستا بمانند و چرخ تولید محصولات کشاورزی را بچرخانند.

وی گفت: یکی ازنمایندگان شرق استان با توجه به مشکل کم آبی در استان، به فکر جمع آوری امضاء جهت استیضاح وزیرنیرو افتاده که متاسفانه نمایندگان شهرستان ساری هیچ عکس العملی نشان ندادند.

یکی ازاعضای سابق شورای اسلامی روستا گفت: متاسفانه به دلیل نبود آب در روستا درگیری هایی بین روستاییان ایجاد می شود که امنیت و آرامش روستا را به خطر می اندازد.

وی افزود: بی توجهی مسئولان آب و فاضلاب روستایی در حفر چاه و نبود مدیریت کارآمد آنان موجبات نارضایتی مردم را بیش از پیش فراهم آورده است.

بخش کلیجانرستاق ساری در 15 کیلومتری شهر ساری بوده که برخی روستاهای این منطقه با گذشت بیش از سی سال از انقلاب هنوز با مشکل کم آبی دست و پنجه نرم می کنند.