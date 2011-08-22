ارکستر ویولت در شب باغچه بان کنسرت می دهد

مسعود یکتا خواننده ارکستر ویولت با اعلام این خبر در خصوص کم و کیف این کنسرت در جشن خانه موسیقی به خبرنگار مهر، گفت : یکی از سیاست های برگزاری جشن خانه موسیقی دعوت از ارکسترهای جوان و مستقل برای اجرا است که خوشبختانه پیشنهاد برگزاری کنسرتی توسط ارکستر ویولت از سوی خانه موسیقی به ارکستر نیز داده شد و ما هم با کمال میل پذیرفتیم که این کنسرت را برگزار کنیم.

وی در ادامه افزود : یکی از اتفاق های خوب در این جشن نام گذاری هریک از شبها به نام یکی از اهالی نام دار موسیقی ایران است از همین رو قرار است کنسرت ارکستر ویولت در شب باغچه بان به روی صحنه رود از همین رو در این اجرا علاوه بر قطعات این ارکستر یک قطعه معروف نیز از باغچه بان اجرا خواهیم کرد.

این خواننده در ادامه صحبت های خود به مجموع فعالیت های ارکستر ویولت اشاره کرد و گفت : ارکستر ویولت در تیرماه دو کنسرت را به روی صحنه برد به این ترتیب که در تاریخ 4 تیر در تالار رودکی اجرای برنامه داشتیم و در 14 همین ماه نیز اجرایی در رشت به روی صحنه بردیم با این دو کنسرت نخستین مرحله از مجموع فعالیت های ارکستر ویولت درتابستان به پایان رسید و هم اکنون ارکستر در تعطیلات به سر می برد و طبق برنامه ریزی انجام شده قرار است از تاریخ 11 شهریور ماه تمرینات این ارکستر از سر گرفته شود.

وی در پایان افزود : ارکستر ویولت با آغاز تمرین های خود در نظر دارد مجموعه آثار محسن الهامیان آهنگساز معاصر ایران را اجرا کند اجرای آثار این آهنگساز که رنگ و بوی ملودی های ایرانی را دارد برای نخستین بار است که اجرا می شود.

لازم به ذکر است دوازدهمین جشن خانه موسیقی از تاریخ 17 تا 20 مهرماه به مدت 4 شب در تالار وحدت برگزار می شود.