ضرورت صیانت از آثار تاریخی/ بقعه "محمود خیوی" نگین بناهای گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از این آثار" بقعه شیخ تاج الدین محمود خیوی" نگین انگشتر بناهای تاریخی گیلان متعلق به دوره ایلخانان در سال 732 ه.ق بین روستای عنبران و ویرمونی شهرستان آستارا میان درختان کهن سال و تنومند شمشاد واقع شده است.

دکتر ستوده در کتاب " از آستارا تا استرآباد " این بقعه را جزو عجایب هفت گانه گیلان به حساب آورده و نوشته: " این بنا نگین انگشتر بناهای تاریخی گیلان است ".

آستارا، شهری کوچک در ساحل غربی دریای خزر و در شمالی‌ ترین نقطه استان گیلان و آخرین نقطه مرزی ایران و جمهوری آذربایجان است.

آستارا یکی از زیباترین شهرهای شمال ایران است، این شهرستان شامل دشت و کوهستان و هوای دشت در تابستان گرم و مرطوب و در زمستان ملایم و هوای کوهستان در تابستان معتدل و در زمستان سرد است، وجود این مواهب طبیعی هر ساله باعث جذب گردشگران داخلی و خارجی در منطقه می شود.

آستارا یکی از زیباترین شهرهای شمال ایران است

شهرستان آستارا علاوه بر داشتن جاذبه های طبیعی دارای اماکن تاریخی فراوانی است که هرساله مسافران و گردشگران زیادی را بسوی خود فرا می خواند.

از اماکن تاریخی شهرستان آستارا می ‌توان به بقعه شیخ تاج الدین محمود خیوی در لمیر محله آستارا، قلعه شیندان، قبرستان قدیمی ونه بین که در بالای دهکده توریستی حیران واقع بر سر راه فرعی نمین، قبرستان قدیمی دهکده گنج کشی از آبادی های نزدیک حیران، بقعه پیر قطب الدین نزدیک دهکده باغچه سرا، بقعه سید ابراهیم و سید قاسم (ع) پسران امام موسی کاظم (ع) در دهکده کانرود اشاره کرد.

بقعه زیبا " شیخ تاج الدین محمود خیوی " که با معماری خاص در تاریخ 723 هجری قمری در آستارا ساخته شده دارای یک ساختمان چهارگوشه و ارتفاع شش متر از سطح زمین است.

بقعه زیبا " شیخ تاج الدین محمود خیوی " در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است

این بقعه که مربوط به سده‌ های اولیه دوران ‌های تاریخی پس از اسلام است در منطقه‌ ای جنگلی و میان درختان سربه فلک کشیده به فاصله شش کیلومتری از جاده آستارا - اردبیل درشهرستان آستارا واقع شده و در تاریخ پنجم شهریور ماه سال ۱۳۵۲ با شماره 951 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

در این ارتباط فرماندار شهرستان آستارا برضرورت مرمت، حفاظت و نگهداری آثار تاریخی و باستانی این شهرستان تاکید و گفت: آثار تاریخی و باستانی هر منطقه میراث فرهنگی، اشکال زندگی فردی و اجتماعی اقوام گذشته است.

" کیوان اسدپور" با اشاره به آثار تاریخی و باستانی متعدد در این شهرستان افزود: این آثار ضمن بیان هویت، اطلاعات و فرهنگ نسل های گذشته در جذب گردشگر و توسعه صنعت توریسم نقش مهمی دارند.

وی همچنین به بناهای قدیمی موجود در منطقه اشاره کرد و اظهارداشت: برای حفظ و احیای این آثار، بناها و مناطق گردشگری توجه و نگاه ویژه می ‌طلبد و اعتبارات ویژه نیاز دارد.

فرماندار آستارا با بیان اینکه ظرفیت های مختلف توسعه در این شهرستان وجود دارد، گفت: فعال کردن این ظرفیت ها و استفاده از امکانات موجود در راستای رفع مشکلات بیکاری، اشتغال و توسعه شهرستان موثر خواهد بود.

گردشگری از ظرفیت های مهم توسعه شهرستان آستاراست

وی با اعلام اینکه یکی از ظرفیت های مهم توسعه شهرستان آستارا بحث گردشگری است، افزود: آثار تاریخی متعدد و ظرفیت های گردشگری طبیعی فراوانی در منطقه وجود دارد که مسئولان باید توجه جدی به این مهم داشته باشند.

اسدپور در ادامه شناساندن شهرستان زیبای آستارا به گردشگران خود به تنهایی یکی از عوامل مهم جذب گردشگر است، یادآورشد: توجه به مقوله گردشگری امروزه گامی موثر دررفع معضل بیکاری تلقی می شود.

به هر حال اهمیت بناهای تاریخی ایران به ویژه گیلان به لحاظ فرهنگی، هنری و زیبایی شناسی بر کسی پوشیده نیست چرا که این بناها هویت فرهنگی گذشتگان را در خود حفظ کرده است و همچنین عامل تحکیم وحدت ملی می باشند.

این آثار پر ارزش با عوامل طبیعی و غیرطبیعی در دوره های گذشته مورد تهدید قرار گرفته اند چه بسا بناهایی که هیچ اثری از آنها امروزه وجود ندارد.

یک کارشناس مهندسی عمران در این خصوص گفت: ‫ﭘﺎﺳﺪاری از میراث فرهنگی گذشتگان در قالب ﺣﻔﻆ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی عامل اﺻﻠﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ روش بکار‬‫گرفته شده است.

حسن سلطانی افزود: در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ روش ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺣﻔﻆ ﺑﻨﺎ ﺑﺮای آﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ عامل ارزﺷﯽ ﻋﻤﺪه ای ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.‬

ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زلزله نیازمند ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اصولی است

وی همچنین با بیان اینکه ‫در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زلزله و سایر حوادث غیر مترقبه ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اظهارداشت: ﻃﺮح ﻫﺎی ‫ﺣﻔﻆ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺮﻣﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﻨﺪان ﻣﻨﻄﻘﯽ و معقول به نظر نمی رسد ﭼﺮا ﮐﻪ مرمت یک ‫ﺑﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از تمامی عوامل موثر در حفظ ﺑﻨﺎی ﻣﺰﺑﻮر در آﯾﻨﺪه ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار گرفته باشند.

این کارشناس مهندسی عمران ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﻆ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زلزله را امری ﺿﺮوری دانست و گفت:‬ پوشش بیرنی بناهای تاریخی در مقابل عوامل جوی و استحکام بخشی و مقاوم سازی بناها باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: این اثر تاریخی تاکنون توسط پیشینیان نگهداری شده و در دوره‌ حاضر که اهمیت آثار باستانی و تاریخی بر همگان آشکار است، به رسم امانت در اختیار ماست تا روزی آن را به آیندگان تحویل دهیم بنابراین باید نسبت به صیانت این آثار کوشا بود.

گردشگری بهترین روش صدور فرهنگ است

میراث فرهنگی و تاریخی امروزه فقط به عنوان میراث ملی قلمداد نمی ‌شوند بلکه دارای ارزش های اقتصادی و فرهنگی قابل توجهی بوده که موجب افزایش درآمد ملی و منطقه ‌ای می ‌شوند.

نماینده مردم آستارا در مجلس دراین ارتباط گفت: صنعت گردشگری و توریست بهترین روش برای صدور فرهنگ به خارج از مرزهاست.

" فرهاد دلقپوش " افزود: افزایش گردشگر بهترین روش برای صدور فرهنگ در هرکشوری است، چرا که گردشگری که برای بازدید از یک اثر فرهنگی وارد کشوری می ‌شود با خود عکس، نوشته، فیلم و گفتنی ‌های بسیاری را می‌ برد که هم برای ارتقا فرهنگی خود و کشورش مفید است و هم بهترین راه معرفی فرهنگ و داشته‌ های کشور مقصد است.

آثار تاریخی نیازمند تخصص، تکنولوژی و بودجه ‌ای برای حفاظت هستند

وی همچنین با اعلام اینکه آثار تاریخی نیازمند تخصص و تکنولوژی و از همه مهمتر بودجه ‌ای برای حفاظت هستند، اظهارداشت: با برنامه ‌ریزی درست و مناسب می ‌توان از توسعه گردشگری به عنوان بهترین راهکار حفاظت از آثار تاریخی بهره گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: وجود پارکها، مراکز تفریح ورزشی، استفاده از مناظر طبیعی با سرمایه‌ گزاری مناسب موجب رشد و توسعه توریسم شهری خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه موقعیت آستارا به لحاظ گردشگری درکشور بی نظیر است، یادآورشد: با جذب سرمایه های سرگردان اما سرشاربخش خصوصی می توان این ظرفیت ها را شکوفا کرد.

بدون شک آثارو بناهای تاریخی زیادی با معمارهای منحصربه فرد دراستان گیلان وجود دارد و هر ساله پذیرایی مسافران و گردشگران داخلی و خارجی است ازاینرو با توجه به شرایط جوی استان باید نسبت به پوشش بیرنی بناهای تاریخی و استحکام بخشی فضاهای داخلی این آثار توجهی ویژه شود.