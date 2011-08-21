داریوش صادقی نویسنده و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یک پروژه بزرگ در انتشارات نیستان در حال انجام است که انتشار یک مجموعه 20 جلدی آموزشی برای کودکان پیش‌دبستانی است. کتاب‌های این مجموعه شامل آموزش ریاضیات، زبان و مهارت‌های دیگر است. تا به حال 8 جلد از کتاب‌های این مجموعه منتشر شده است.

وی افزود: در ادامه این طرح 7 جلد دیگر مجموعه تا چند روز آینده منتشر می‌شود که در زمینه حساسیت شنیداری و دیداری است. محتوای این کتاب‌ها شامل آموزش احساس‌های کودکانه و تقویت مهارت‌هایی است که برای ورود به کلاس اول احتیاج دارند. شیوه آموزش هم به روش‌های علمی و مباحث روانشناختی است. اما بعد از این 7 جلد که به زودی چاپ خواهند شد، 5 جلد دیگر در نوبت انتشار قرار خواهند گرفت.

صادقی گفت: موضوع این 5 جلد، مشکلاتی است که کودکان در نوشتن حروف انگلیسی یعنی دست‌ورزی برای نوشتن حروف دارند. 16 حرکت وجود دارد که با‌ آن‌ها می‌توان تمام حروف انگلیسی را از کوچک و بزرگ نوشت. کتاب‌های دوم و سوم این بخش 5جلدی، پرداختن به حروف انگلیسی است و تعداد حرکتی که باید برای نوشتنشان به کار گرفت. مثلا حرف M با 4 حرکت نوشته می‌شود. کتاب چهارم در زمینه لغات است و کتاب پنجم هم شامل اعداد و جمع‌بندی موضوعات مطرح شده در 4 جلد دیگر است.

این محقق در ادامه گفت: کتاب‌هایی که برای این گروه سنی در کشور وجود دارند‌، یا ترجمه هستند یا اگر هم تالیفی باشند، با تاثیر از همان آثار ترجمه‌ای نوشته شده‌اند. کتاب‌هایی که نویسندگان داخلی برای مخاطبان این گروه سنی می‌نویسند با این دید نوشته می‌شود که گویی کودک مسائل پایه‌ای را می‌داند در حالی که این گروه از مخاطبان تازه می‌خواهند یادگیری را آغاز کنند. من در نگارش کتاب‌های این مجموعه 20 جلدی سعی کردم، مطالب را بومی‌سازی کنم.

وی گفت: 5 جلد باقی‌مانده از مجموعه هم حداکثر تا مهر ماه منتشر می‌شود تا مورد استفاده مراکزی مشغول آموزش کودکان پیش‌دبستانی هستند، بتوانند از آن‌ها استفاده کنند.

این نویسنده درباره آثار دیگرش گفت: یک مجموعه 10 جلدی هم در زمینه آموزش ریاضی پیش‌دبستانی دارم که قرار است به زودی توسط انتشارات چکه منتشر شود. مخاطبان این کتاب، کودکان 3 تا 7 سال هستند.