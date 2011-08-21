ادامه قاچاق گازوئیل در آذربایجان غربی/ رفت و آمدهای مرزی کنترل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ابراهیمی صبح شنبه در جلسه ستاد هدفمند سازی یارانه های آذربایجان غربی افزود: بر اساس بررسی های انجام شده طی مدت 10 روز هر شب سه هزار قاطر و اسب در اطراف روستاهای منطقه مرگور و ترگور ارومیه به قاچاق گازوئیل مشغول هستند، که هنگ مرزی برخوردهای لازم را در این راستا می کند .

وی با بیان اینکه اگر بار هر یک از این اسب ها و قاطرها 40 لیتر سوخت باشد، میزان قاچاق گازوئیل در آذربایجان غربی سرسام آور خواهد بود، ادامه داد: در حال حاضر قاچاق گازوئیل در آذربایجان غربی متوقف نشده که در این زمینه نباید از طریق قوه قهریه وارد عمل شد بلکه باید اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همکاری لازم را داشته باشند.

فرماندار ارومیه با بیان اینکه اداره کل منابع طبیعی در خصوص کنترل دواب نظارتی ندارد، و نبود این نظارت سبب افزایش میزان قاچاق با استفاده از قاطر و اسب شده است، اظهار داشت: این در حالی است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آذربایجان غربی قاچاق گازوئیل در این استان را صفر اعلام کرده است.