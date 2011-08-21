وجود 11 سکونتگاه غیررسمی در خرم آباد/ طرح ساماندهی کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، برای دیدن فقر، فلاکت، آسیب های اجتماعی، اعتیاد و ... جای دوری نیاز نیست که برویم. علی آباد، گل سفید و ... همه پر از خانواده ها، جوانان، نوجوانان و کودکانی است که در این هوای خاکستری حاشیه نشینی نفس می کشند و آرزوهایشان را دفن می کنند.

کوچه های تو در تو و تاریک همه این مناطق را در بر گرفته است. آنقدر اینجا در اوج روشنایی روز تاریک به نظر می رسد که ترسی عجیب همراه با غمی بزرگ وجودت را فرا می گیرد.

کوچه هایی که در دل کوه نقش بسته اند و خانه هایی که با سنگ بنا شده اند. اینجا خبری از آئین نامه های مقاوم سازی در برابر زلزله نیست، آخر اینجا زلزله دیگری در جریان است که مهیب تر از هر زلزله ای تن انسان را می لرزاند.

زلزله ای از آسیب های اجتماعی، اعتیاد و فقر! اینجا آن روی تاریک شهر خرم و آباد مرکز لرستان است. اینها کمی آن طرف تر در کنار همه زیبایی های خرم آباد رخ می نماید و فریادی خاموش است که در بغضی عجیب غلطیده و سکوت اختیار کرده است!

همه این موارد موجب شد تا استاندار لرستان در همان ماههای اول حضور در لرستان برای ساماندهی این سکونتگاههای غیررسمی دست به کار شود تا طرح ساماندهی به همت استانداری، فرمانداری و دیگر مسئولان استان کلید زده شود.

21 درصد بافتهای فرسوده لرستان در مرکز استان قرار دارد

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان در گفتگو با خبرنگار با بیان اینکه طرح ساماندهی بافتهای فرسوده هشت شهر خرم آباد، ازنا، دورود، بروجرد، پلدختر، کوهدشت، نورآباد و الشتر در حال تهیه است، ادامه داد: اعتبار اختصاص یافته برای تهیه طرح بافتهای فرسوده این تعداد شهر به غیر از مرکز استان 160 میلیون تومان بوده است.

شهرام ملکی بیان داشت: همچنین اعتبار اختصاص یافته برای تهیه طرح ساماندهی بافتهای فرسوده مرکز استان نیز 180 میلیون تومان بوده است.

وی با اشاره به اختصاص چهار میلیارد تومان برای آزاد سازی اطراف بافتهای فرسوده استان لرستان، یادآور شد: در حال حاضر حدود 21 درصد از بافتهای فرسوده استان لرستان در مرکز استان وجود دارد.

وی با تاکید بر پرداخت تسهیلات کم بهره به متقاضیان بافتهای فرسوده عنوان کرد: متقاضیان می توانند با مراجعه به سازمان مسکن و شهرسازی استان در راستای دریافت این تسهیلات اقدام کنند.

رئیس مسکن و شهرسازی استان لرستان افزود: همچنین متقاضیان تسهیلات بافتهای فرسوده نیز در زمینه ساخت واحد های مسکونی خود از تخفیف 50 درصدی پرداخت عوارض به شهرداری ها نیز برخوردار خواهند شد.

11 سکونتگاه غیر رسمی در خرم آباد وجود دارد

ملکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سکونتگاههای غیر رسمی استان لرستان نیز یادآور شد: در حال حاضر مطالعات توانمندسازی دو شهر خرم آباد و بروجرد استان انجام شده است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر خرم آباد 11 سکونتگاه غیررسمی و شهرستان بروجرد نیز 13 سکونتگاه غیررسمی دارد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان بیان داشت: در حال حاضر کار توانمدسازی 5 منطقه گل سفید، علی آباد، دره گرم، کرگانه، فلک الدین شهرستان خرم آباد در حال اجرا است.

ملکی با تاکید بر حضور دستگاههای حمایتی در این سکونتگاههای غیر رسمی استان ادامه داد: خوشبختانه با حمایت های استاندار لرستان ساختمان چهار نهاد حمایتی در منطقه گل سفید خرم آباد مانند کمیته امداد، یهزیستی، بهداشت و درمان، خانه محله و نیروی انتظامی در کمتر از چهار ماه ساخته شد.

ساماندهی دو محله حاشیه نشین خرم آباد

وی یادآور شد: تا کنون در منطقه گل سفید و علی آباد شهرستان خرم آباد هر کدام به ترتیب 2.5 میلیارد و یک میلیارد تومان هزینه شده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان با اشاره به اینکه همچنین در این دو منطقه تسهیلات لازم برای ساخت بیش از 120 واحد مسکن مهر نیز اختصاص یافته است افزود: در مجموع در این دو منطقه سرجمع اعتبارات و تسهیلات در نظر گرفته شده هفت میلیارد تومان می باشد.

ملکی با اشاره به سکونتگاه غیر رسمی کرگانه نیز بیان داشت: احداث راه دسترسی، ساماندهی رودخانه و احداث دیوار ساحلی آن شروع شده و تا کنون نیز 600 میلیون تومان در این راستا هزینه شده است.

بیش از هزار هکتار بافت فرسوده در لرستان وجود دارد

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان استان لرستان و مجری پروژه های بافتهای فرسوده استان لرستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به وضعیت بافتهای فرسوده موجود در استان اظهار داشت: در حال حاضر یک هزار و 187 هکتار بافت فرسوده در استان لرستان وجود دارد.

حمید مومنی با تاکید بر اینکه تا پایان سالجاری باید همه شهرستانهای استان دارای طرح مطالعاتی مصوب باشند، عنوان کرد: در حال حاضر طرح مطالعاتی شهرستانهای بروجرد و الشتر در مرحله نهایی تصویب است.

وی ادامه داد: همچنین طرح مطالعاتی بافتهای فرسوده شهرستانهای خرم آباد، دورود و نورآباد دارای 70 درصد پیشرفت فیزیکی است.

مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان و مجری پروژه بافتهای فرسوده استان لرستان افزود: طرح مطالعاتی بافتهای فرسوده شهرستانهای پلدختر و کوهدشت نیز دارای 30 تا 50 درصد پیشرفت فیزیکی است.

مومنی یادآور شد: طرح مطالعاتی بافتهای فرسوده شهرستان الیگودرز نیز به اتمام رسیده است.

آغاز ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی در 5 محله خرم آباد

وی با تاکید بر اینکه باید سالانه بین 5 تا 6 درصد از بافتهای فرسوده استان لرستان نوسازی و بهسازی شوند بیان داشت: در دو سال گذشته بیش از 1800 واحد از بافتهای فرسوده استان لرستان تسهیلات در این زمینه دریافت کرده اند که این میزان واحد مسکونی غیر از واحدهای مسکن مهر و خودمالکین بوده است.

مومنی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سکونتگاههای غیر رسمی موجود در استان لرستان ادامه داد: بازسازی سکونتگاههای غیر رسمی در استان لرستان سال گذشته از پنج محله داری اولویت خرم آباد شروع شده است.

وی با بیان اینکه در این راستا در محله علی آباد خرم آباد چهار مجتمع حمایتی به بهره برداری رسیده است، افزود: این مجتمع های حمایتی شامل خانه محله، بهزیستی، مرکز بهداشتی و درمانی و نیروی انتظامی است.

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان و مجری پروژه بافتهای فرسوده استان لرستان با بیان اینکه در حال حاضر 11 سکونتگاه غیر رسمی در خرم آباد وجود دارد، یادآور شد: در سال گذشته کار ساماندهی پنج محله گل سفید، علی آباد، کرگانه، دره گرم غربی و فلک الدین شروع شده است.

وی با اشاره به ادامه روند ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی در سایر شهرستانهای استان نیز بیان داشت: در سالجاری نیز طرح توانمدسازی سکونتگاههای غیر رسمی شهرستان بروجرد به تصویب نهایی خواهد رسید و به زودی کار عملیاتی و اجرایی آن نیز شروع خواهد شد.

به هر حال به نظر می رسد هر چند که به همت استاندار لرستان طرح ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی در مرکز استان آغاز شده است ولی همچنان رفع مشکل این سکونتگاهها نیازمند همت مضاعف و تسریح در روند عملیات اجرایی است تا خرم آباد به عنوان شهری توریستی از این معضل بزرگ رهایی یابد.

.....................................................

گزارش: فاطمه حسینی

عکس: محسن تیزهوش