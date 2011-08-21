مدافع عنوان قهرمانی جهان مغلوب ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای والیبال نوجوانان ایران و صربستان از گروه D مسابقات قهرمانی جهان شنبه شب در شهر "باهیا بلانکا" آرژانتین برگزار شد که طی آن والیبالیستهای نوجوان ایران با نتیجه 3 بر یک به برتری دست یافتند. شاگردان بهروز عطایی گیمهای اول، سوم و چهارم این دیدار را به ترتیب با نتایج (25 بر 22)، (30 بر 28) و (25 بر 18) حریف خود را شکست دادند. آنها در گیم دوم نیز با نتیجه (13 بر 25) مغلوب شدند.
تیم والیبال نوجوانان ایران در حالی مقابل صربستان به برتری دست یافت که در دیدار نهایی دوره پیشین رقابتهای قهرمانی جهان مقابل همین تیم صربستان متحمل شکست شد و از تکرار عنوان قهرمانی خود بازماند. در رقابتهای اخیر قهرمانی جوانان جهان نیز تیم ایران مغلوب صربستان شده بود.
تیم والیبال نوجوانان ایران که نخستین دیدار خود در رقابتهای قهرمانی جهان را به اسپانیا واگذار کرده بود، امشب برای برگزاری سومین و آخرین دیدار مقدماتی به مصاف پورتوریکو میرود. این دیدار ساعت 20:30 به وقت ایران برگزار میشود.
دوازدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان تا 6 شهریورماه در آرژانتین دنبال خواهد شد.
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