مدافع عنوان قهرمانی جهان مغلوب ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‎های والیبال نوجوانان ایران و صربستان از گروه D مسابقات قهرمانی جهان شنبه شب در شهر "باهیا بلانکا" آرژانتین برگزار شد که طی آن والیبالیست‎های نوجوان ایران با نتیجه 3 بر یک به برتری دست یافتند. شاگردان بهروز عطایی گیم‎های اول، سوم و چهارم این دیدار را به ترتیب با نتایج (25 بر 22)، (30 بر 28) و (25 بر 18) حریف خود را شکست دادند. آنها در گیم دوم نیز با نتیجه (13 بر 25) مغلوب شدند.

تیم والیبال نوجوانان ایران در حالی مقابل صربستان به برتری دست یافت که در دیدار نهایی دوره پیشین رقابت‎های قهرمانی جهان مقابل همین تیم صربستان متحمل شکست شد و از تکرار عنوان قهرمانی خود بازماند. در رقابت‎های اخیر قهرمانی جوانان جهان نیز تیم ایران مغلوب صربستان شده بود.

تیم والیبال نوجوانان ایران که نخستین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی جهان را به اسپانیا واگذار کرده بود، امشب برای برگزاری سومین و آخرین دیدار مقدماتی به مصاف پورتوریکو می‌رود. این دیدار ساعت 20:30 به وقت ایران برگزار می‌شود.

دوازدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان تا 6 شهریورماه در آرژانتین دنبال خواهد شد.