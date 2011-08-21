تولید گوشت مرغ در ماه رمضان افزایش یافت

علیرضا توسلی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آمار جوجه ریزی انجام شده در مرغداریهای گوشتی استان در ماه گذشته را 602 هزار قطعه اعلام کرد.

وی با اشاره به عرضه گوشت مرغ حاصل از جوجه ریزی تیر و اواخر خرداد، میزان گوشت مرغ تولیدی قابل عرضه به بازار را در مرداد ماه بیش از 970 تن ذکرکرد.



وی از همکاری مرغداران استان، میزان جوجه ریزی انجام شده در تیرماه که با هدف تامین گوشت موردنیاز استان در ماه مبارک رمضان انجام شده را 50 درصد بیشتر از میانگین ماهیانه عنوان کرد.



توسلی نیا تصریح کرد: مرغداران استان خراسان شمالی در چهارماهه اول سالجاری اقدام به پرورش یک میلیون و 800 هزار قطعه جوجه گوشتی نموده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل شش درصد افزایش داشته است.



استان خراسان شمالی در حال حاضر دارای 70 واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت یک میلیون و 300 هزار قطعه در هر دوره است.