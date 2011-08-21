کاهش خرید گندم در کردستان/ قیمت خرید تضمینی بسیار پائین است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسن نژاد شامگاه شنبه در جلسه کارگروه امور اقتصادی و تولیدی استان کردستان اظهار داشت: میزان خرید گندم از کشاورزان کردستانی در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با کاهش جدی و چشمگیری مواجه شده است و باید برای شناسایی دلایل این موضوع هرچه سریعتر چاره اندیشی شود.

وی عنوان کرد: هرچند که میزان تولید گندم در استان کردستان در مقایسه با سال گذشته کاهش جدی نداشته است ولی آمارها نشان می دهد که میزان تمایل کشاورزان برای تحویل و فروش گندم خود به مراکز جمع آوری این محصول در سطح استان با کاهش جدی مواجه شده و در مواردی به کمتر از نصف سال گذشته رسیده است.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان کردستان بیان کرد: یکی از دلایل اصلی عدم تمایل فروش گندم کشاورزان به مراکز جمع آوری به موضوع قیمت بسیار پائین اعلام شده بستگی دارد و به همین دلیل کشاورز محصول تولیدی خود را از طریق بازار آزاد به فروش می رساند و آن را به مراکز جمع آوری تحویل نمی دهد.

حسن نژاد با اشاره به اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت خرید تضمینی دو محصول جو و ذرت در سال جاری در مقایسه با سال قبل یادآور شد: ذرت و جو غذای اصلی برای مرغداری ها در استان کردستان است که افزایش قیمت این دو محصول باعث شده است تا مرغداران استان از گندم برای تغذیه واحدهای تولیدی خود استفاده کنند و به همین دلیل دیگر کشاورز گندم خود را تحویل مراکز جمع آوری نمی دهد.

وی در ادامه با اشاره به دیگر دلایل کاهش جدی خرید گندم از کشاورزان استان کردستان و نتایج این روند در سال جاری در مقایسه با سال قبل از آن افزود: در حالی که قیمت گندم در بازارهای جهانی بالاست ولی متاسفانه قیمت تضمینی خرید بسیار پائین است و ادامه این روند می تواند در جهت کاهش میزان کشت گندم و تمایل کشاورزان به کشت دیگر محصولات جایگزین افزایش یابد.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان کردستان در پایان خواستار بررسی هرچه سریعتر این موضوع و لزوم انجام کارهای مطالعاتی و کارشناسی شد و گفت: کردستان همواره یکی از استان های برتر کشور در حوزه تولید گندم بوده است که شرایط سال جاری باعث شد تا این روند دچار وقفه شود و انتظار داریم که ضمن تشکیل کارگروه و کمیته ای تخصصی دلایل اصلی این روند مورد بررسی بهتری قرار گیرد.

در ادامه این جلسه مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کردستان و سایر مسئولان حاضر به ارائه دیدگاه های خود در این بخش پرداختند.