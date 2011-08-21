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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۰۲

حسن نژاد:

کاهش خرید گندم در کردستان/ قیمت خرید تضمینی بسیار پائین است

کاهش خرید گندم در کردستان/ قیمت خرید تضمینی بسیار پائین است

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیرکل جهاد کشاورزی استان کردستان از کاهش چشمگیر میزان خیرد گندم از کشاورزان این استان در سال جاری در مقایسه با سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسن نژاد شامگاه شنبه در جلسه کارگروه امور اقتصادی و تولیدی استان کردستان اظهار داشت: میزان خرید گندم از کشاورزان کردستانی در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با کاهش جدی و چشمگیری مواجه شده است و باید برای شناسایی دلایل این موضوع هرچه سریعتر چاره اندیشی شود.

وی عنوان کرد: هرچند که میزان تولید گندم در استان کردستان در مقایسه با سال گذشته کاهش جدی نداشته است ولی آمارها نشان می دهد که میزان تمایل کشاورزان برای تحویل و فروش گندم خود به مراکز جمع آوری این محصول در سطح استان با کاهش جدی مواجه شده و در مواردی به کمتر از نصف سال گذشته رسیده است.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان کردستان بیان کرد: یکی از دلایل اصلی عدم تمایل فروش گندم کشاورزان به مراکز جمع آوری به موضوع قیمت بسیار پائین اعلام شده بستگی دارد و به همین دلیل کشاورز محصول تولیدی خود را از طریق بازار آزاد به فروش می رساند و آن را به مراکز جمع آوری تحویل نمی دهد.

حسن نژاد با اشاره به اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت خرید تضمینی دو محصول جو و ذرت در سال جاری در مقایسه با سال قبل یادآور شد: ذرت و جو غذای اصلی برای مرغداری ها در استان کردستان است که افزایش قیمت این دو محصول باعث شده است تا مرغداران استان از گندم برای تغذیه واحدهای تولیدی خود استفاده کنند و به همین دلیل دیگر کشاورز گندم خود را تحویل مراکز جمع آوری نمی دهد.

وی در ادامه با اشاره به دیگر دلایل کاهش جدی خرید گندم از کشاورزان استان کردستان و نتایج این روند در سال جاری در مقایسه با سال قبل از آن افزود: در حالی که قیمت گندم در بازارهای جهانی بالاست ولی متاسفانه قیمت تضمینی خرید بسیار پائین است و ادامه این روند می تواند در جهت کاهش میزان کشت گندم و تمایل کشاورزان به کشت دیگر محصولات جایگزین افزایش یابد.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان کردستان در پایان خواستار بررسی هرچه سریعتر این موضوع و لزوم انجام کارهای مطالعاتی و کارشناسی شد و گفت: کردستان همواره یکی از استان های برتر کشور در حوزه تولید گندم بوده است که شرایط سال جاری باعث شد تا این روند دچار وقفه شود و انتظار داریم که ضمن تشکیل کارگروه و کمیته ای تخصصی دلایل اصلی این روند مورد بررسی بهتری قرار گیرد.

در ادامه این جلسه مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کردستان و سایر مسئولان حاضر به ارائه دیدگاه های خود در این بخش پرداختند.

کد مطلب 1388476

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