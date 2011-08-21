پایان دیدارهای روز دوم بدون ارتقا جایگاه ایران/ صعود قطعی چهار تیم

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز دوم مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان تیم‎های کره‎جنوبی و چین نتیجه دیدار برابر حریفان خود را واگذار کردند تا ایران با پیروزی که مقابل صربستان کسب کرد تنها تیم آسیایی پیروز در این روز از رقابت‎ها باشد.

در سایر دیدارهای برگزار شده روز شنبه برزیل، پرافتخارترین تیم جهان متحمل شکست شد اما روسیه، دومین تیم پرافتخار جهان و آرژانتین که مدال برنز دوره پیشین رقابت‎های جهانی را در اختیار دارد برابر حریفان خود صاحب برتری شدند. نتیجه هشت دیدار برگزار شده در روز دوم مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان به شرح زیر است:

گروه A

* آمریکا یک - بلغارستان 3

* آرژانتین 3 - مصر صفر



گروه B

* یونان 3- چین صفر

* روسیه 3 - تونس صفر



گروه C

* فرانسه 3 - کره جنوبی صفر

* کوبا 3 - برزیل 2



گروه D

* اسپانیا 3 - پورتوریکو صفر

* ایران 3 - صربستان یک

در پایان روز دوم مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان تیم‎های بلغارستان، یونان، کوبا و صربستان بدون باخت در صدر جدول رده‎بندی گروه‎های خود قرار گرفتند و صعودشان را به مرحله دوم مسابقات قطعی کردند. تیم ایران نیز با وجود پیروزی که برابر مدافع عنوان قهرمانی کسب کرد در رده سوم جدول گروه D باقی ماند. جدول رده‎بندی شانزدهم تیم شرکت کننده در رقابت‎های والیبال نوجوانان جهان به شرح زیر است:

گروه A

1- بلغارستان (2 برد، بدون باخت، 5 امتیاز)

2- آرژانتین (یک برد، یک باخت، 4 امتیاز)

3- آمریکا (یک برد، یک باخت، 2 امتیاز)

4- مصر (2 باخت، بدون برد، یک امتیاز)

گروه B

1- یونان (2 برد، بدون باخت، 6 امتیاز)

2- روسیه (یک برد، یک باخت، 3 امتیاز)

3- چین (یک برد، یک باخت، 2 امتیاز)

4- تونس (2 باخت، بدون برد، یک امتیاز)

گروه C

1- کوبا (2 برد، بدون باخت، 5 امتیاز)

2- فرانسه (یک برد، یک باخت، 3 امتیاز)

3- برزیل (یک برد، یک باخت، 3 امتیاز)

4- کره جنوبی (2 باخت، بدون برد، یک امتیاز)

گروه D

1- اسپانیا (2 برد، بدون باخت، 6 امتیاز)

2- صربستان (یک برد، یک باخت، 3 امتیاز)

3- ایران (یک برد، یک باخت، 3 امتیاز)

4- پورتوریکو (2 باخت، بدون برد، بدون امتیاز)

مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان امروز یکشنبه با برگزاری هشت دیدار به پایان می‎رسد. در این روز از رقابت‎ها تیم ایران به مصاف پورتوریکو می‎رود. نتیجه این بازی و همچنین دیدار دو تیم صربستان و اسپانیا تعیین کننده دومین تیم صعود کننده گروه D به مرحله د وم است. برنامه دیدارهای روز سوم وپایانی مرحله مقدماتی رقابت‎های والیبال قهرمانی نوجوانان جهان به شرح زیر است:

یکشنبه 30 مردادماه

گروه A

* بلغارستان - مصر

* آرژانتین - آمریکا

گروه B

* تونس - یونان

* روسیه - چین

گروه C

* برزیل - فرانسه

* کره جنوبی - کوبا