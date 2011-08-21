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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۴۵

والیبال نوجوانان جهان/

پایان دیدارهای روز دوم بدون ارتقا جایگاه ایران/ صعود قطعی چهار تیم

پایان دیدارهای روز دوم بدون ارتقا جایگاه ایران/ صعود قطعی چهار تیم

دومین روز مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان در حالی به پایان رسید که تیم ایران با وجود کسب پیروزی برابر صربستان از جایگاه خود در رده سوم جدول گروه D صعود نکرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز دوم مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان تیم‎های کره‎جنوبی و چین نتیجه دیدار برابر حریفان خود را واگذار کردند تا ایران با پیروزی که مقابل صربستان کسب کرد تنها تیم آسیایی پیروز در این روز از رقابت‎ها باشد.

در سایر دیدارهای برگزار شده روز شنبه برزیل، پرافتخارترین تیم جهان متحمل شکست شد اما روسیه، دومین تیم پرافتخار جهان و آرژانتین که مدال برنز دوره پیشین رقابت‎های جهانی را در اختیار دارد برابر حریفان خود صاحب برتری شدند. نتیجه هشت دیدار برگزار شده در روز دوم مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان به شرح زیر است:

گروه A
* آمریکا یک - بلغارستان 3
* آرژانتین 3 - مصر  صفر
 
گروه B
* یونان 3- چین صفر
* روسیه 3 - تونس صفر
 
گروه C
* فرانسه 3 - کره جنوبی صفر
* کوبا 3 - برزیل 2
 
گروه D
* اسپانیا 3 - پورتوریکو صفر
* ایران 3 - صربستان یک

در پایان روز دوم مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان تیم‎های بلغارستان، یونان، کوبا و صربستان بدون باخت در صدر جدول رده‎بندی گروه‎های خود قرار گرفتند و صعودشان را به مرحله دوم مسابقات قطعی کردند. تیم ایران نیز با وجود پیروزی که برابر مدافع عنوان قهرمانی کسب کرد در رده سوم جدول گروه D باقی ماند. جدول رده‎بندی شانزدهم تیم شرکت کننده در رقابت‎های والیبال نوجوانان جهان به شرح زیر است:

گروه A
1- بلغارستان (2 برد، بدون باخت، 5 امتیاز)
2- آرژانتین (یک برد، یک باخت، 4 امتیاز)
3- آمریکا (یک برد، یک باخت، 2 امتیاز)
4- مصر (2 باخت، بدون برد، یک امتیاز)

گروه B
1- یونان (2 برد، بدون باخت، 6 امتیاز)
2- روسیه (یک برد، یک باخت، 3 امتیاز)
3- چین (یک برد، یک باخت، 2 امتیاز)
4- تونس (2 باخت، بدون برد، یک امتیاز)

گروه C
1- کوبا (2 برد، بدون باخت، 5 امتیاز)
2- فرانسه (یک برد، یک باخت، 3 امتیاز)
3- برزیل (یک برد، یک باخت، 3 امتیاز)
4- کره جنوبی (2 باخت، بدون برد، یک امتیاز)

گروه D
1- اسپانیا (2 برد، بدون باخت، 6 امتیاز)
2- صربستان (یک برد، یک باخت، 3 امتیاز)
3- ایران (یک برد، یک باخت، 3 امتیاز)
4- پورتوریکو (2 باخت، بدون برد، بدون امتیاز)

مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان امروز یکشنبه با برگزاری هشت دیدار به پایان می‎رسد. در این روز از رقابت‎ها تیم ایران به مصاف پورتوریکو می‎رود. نتیجه این بازی و همچنین دیدار دو تیم صربستان و اسپانیا تعیین کننده دومین تیم صعود کننده گروه D به مرحله د وم است. برنامه دیدارهای روز سوم وپایانی مرحله مقدماتی رقابت‎های والیبال قهرمانی نوجوانان جهان به شرح زیر است:

یکشنبه 30 مردادماه
گروه A
* بلغارستان - مصر
* آرژانتین - آمریکا

گروه B
* تونس - یونان
* روسیه - چین

گروه C
* برزیل - فرانسه
* کره جنوبی - کوبا
 
گروه D
* صربستان - اسپانیا
* ایران - پورتوریکو
کد مطلب 1388477

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