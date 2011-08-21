پایان دیدارهای روز دوم بدون ارتقا جایگاه ایران/ صعود قطعی چهار تیم

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز دوم مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان تیمهای کرهجنوبی و چین نتیجه دیدار برابر حریفان خود را واگذار کردند تا ایران با پیروزی که مقابل صربستان کسب کرد تنها تیم آسیایی پیروز در این روز از رقابتها باشد.
در سایر دیدارهای برگزار شده روز شنبه برزیل، پرافتخارترین تیم جهان متحمل شکست شد اما روسیه، دومین تیم پرافتخار جهان و آرژانتین که مدال برنز دوره پیشین رقابتهای جهانی را در اختیار دارد برابر حریفان خود صاحب برتری شدند. نتیجه هشت دیدار برگزار شده در روز دوم مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان به شرح زیر است:
گروه A
* آمریکا یک - بلغارستان 3
* آرژانتین 3 - مصر صفر
گروه B
* یونان 3- چین صفر
* روسیه 3 - تونس صفر
گروه C
* فرانسه 3 - کره جنوبی صفر
* کوبا 3 - برزیل 2
گروه D
* اسپانیا 3 - پورتوریکو صفر
* ایران 3 - صربستان یک
در پایان روز دوم مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان تیمهای بلغارستان، یونان، کوبا و صربستان بدون باخت در صدر جدول ردهبندی گروههای خود قرار گرفتند و صعودشان را به مرحله دوم مسابقات قطعی کردند. تیم ایران نیز با وجود پیروزی که برابر مدافع عنوان قهرمانی کسب کرد در رده سوم جدول گروه D باقی ماند. جدول ردهبندی شانزدهم تیم شرکت کننده در رقابتهای والیبال نوجوانان جهان به شرح زیر است:
گروه A
1- بلغارستان (2 برد، بدون باخت، 5 امتیاز)
2- آرژانتین (یک برد، یک باخت، 4 امتیاز)
3- آمریکا (یک برد، یک باخت، 2 امتیاز)
4- مصر (2 باخت، بدون برد، یک امتیاز)
گروه B
1- یونان (2 برد، بدون باخت، 6 امتیاز)
2- روسیه (یک برد، یک باخت، 3 امتیاز)
3- چین (یک برد، یک باخت، 2 امتیاز)
4- تونس (2 باخت، بدون برد، یک امتیاز)
گروه C
1- کوبا (2 برد، بدون باخت، 5 امتیاز)
2- فرانسه (یک برد، یک باخت، 3 امتیاز)
3- برزیل (یک برد، یک باخت، 3 امتیاز)
4- کره جنوبی (2 باخت، بدون برد، یک امتیاز)
گروه D
1- اسپانیا (2 برد، بدون باخت، 6 امتیاز)
2- صربستان (یک برد، یک باخت، 3 امتیاز)
3- ایران (یک برد، یک باخت، 3 امتیاز)
4- پورتوریکو (2 باخت، بدون برد، بدون امتیاز)
مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان امروز یکشنبه با برگزاری هشت دیدار به پایان میرسد. در این روز از رقابتها تیم ایران به مصاف پورتوریکو میرود. نتیجه این بازی و همچنین دیدار دو تیم صربستان و اسپانیا تعیین کننده دومین تیم صعود کننده گروه D به مرحله د وم است. برنامه دیدارهای روز سوم وپایانی مرحله مقدماتی رقابتهای والیبال قهرمانی نوجوانان جهان به شرح زیر است:
یکشنبه 30 مردادماه
گروه A
* بلغارستان - مصر
* آرژانتین - آمریکا
گروه B
* تونس - یونان
* روسیه - چین
* برزیل - فرانسه
* کره جنوبی - کوبا
* صربستان - اسپانیا
* ایران - پورتوریکو
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