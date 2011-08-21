بسته های "سفر ارزان قیمت" در گلستان تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی مومنی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، تربیت نیروهای کارآمد و توانمند در حوزه های مختلف گردشگری این استان، همچنین تمرکز بر استان های هدف و برنامه ریزی برای حضور در نمایشگاه های مختلف را به عنوان راهکارهای توسعه و رونق گردشگری این استان برشمرد.

مومنی همراهی و همکاری ادارات و دستگاه های دولتی استان را در جذب توریست و افزایش ورود گردشگر به این استان موثر دانست و اظهار داشت: در برنامه ریزی های بعدی در نظر داریم اتاق فکر هتل ها و دیگر واحدهای گردشگری را تشکیل دهیم تا با برنامه ریزی منسجم و بررسی مشکلات صنعت گردشگری در این حوزه ها، به توسعه و رونق صنعت گردشگری این استان کمک کنیم.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: نظر به آسیب شناسی و نیازسنجی در حوزه فعالیت های دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی استان و با هدف توسعه و رونق گردشگری، برای اولین بار اتاق فکر دفاتر خدمات مسافرتی در این استان تشکیل شد.

مومنی در این باره اظهار داشت: با توجه به اهمیت برنامه ریزی های منسجم و تهیه یک سند استراتژی در این راستا و با توجه به کیفی تر شدن خدمات دفاتر خدمات مسافرتی با در نظر گرفتن اولویت های این استان، اتاق فکر دفاتر خدمات مسافرتی گلستان آغاز به کار کرد.

وی با اشاره به حضور گروهی از صاحب نظران و اساتید صنعت گردشگری در این اتاق فکر، عنوان کرد: با نظرات و همفکری اعضای این اتاق فکر و ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات سازنده و بررسی مشکلات این دفاتر ضمن بهبود ارائه خدمات گردشگری می توان گام های موثری برای برنامه ریزی بلندمدت و رونق صنعت گردشگری استان گلستان برداشت.

مومنی در ادامه به مشکلات صنعت گردشگری این استان اشاره و تصریح کرد: با شناخت صحیح ظرفیت های بالقوه استان گلستان و تلاش برای بالفعل نمودن این ظرفیت ها و ایجاد زیرساخت های مناسب گردشگری، می توان در بهبود این صنعت مهم و افزایش جذب توریست و گردشگر به این استان تلاش کرد.