شب قدر فرصت مناسبی برای مطالعه کتاب نفس است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عبدالرسول احمدیان افزود: مطالعه کتاب نفس در شب‌های قدر اهمیت زیادی دارد و لازم است در این شب با خود خلوت کرده و عملکرد سال گذشته خود را مرور کنیم.

وی در تبیین جایگاه و منزلت شب قدر اظهار داشت: قدر در لغت به معناى اندازه و اندازه‏گیرى است، تقدیر نیز به معناى اندازه‏گیرى و تعیین آورده شده اما معناى اصطلاحى قدر، عبارت است از ویژگى هستى و وجود هر چیز و چگونگى آفرینش آن و به عبارت دیگر، اندازه و محدوده وجودى هر چیز است.

معاون آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تصریح کرد: روایتى از امام رضا(ع) در معنای شب قدر آمده که حضرت می‌فرمایند اندازه هر چیز اعم از طول و عرض و بقاى آن است.

وی با اشاره به حدیثی از امام محمد باقر(ع)، اضافه کرد: در این شب تمام حوادث سال آینده به حجت و امام هر زمان ارائه شده و سرنوشت انسان تعیین می‌شود.

حجت‌الاسلام احمدیان بیان داشت: در این باب امام باقر(ع) مى‏فرمایند در شب قدر به‏ ولى امر (امام هر زمان) تفسیر کارها و حوادث نازل مى‏شود و وى درباره خویش و دیگر، مردمان مأمور به دستورهایى مى‏گردد.

وی ادامه داد: ائمه هدی(ع) در باب اعمال شب قدر دستورات مهمی دارند که با رجوع به بیانات ایشان می‌توان از اعمال و عباداتی که مورد توصیه قرارگرفته‌اند با خبر شد که عمده آنها در کتاب شریف مفاتیح الجنان ذکر شده و از جمله این اعمال می‌توان به احیا این شب و تفکر و تحصیل علم در باب مسایلی که انسان را به خدا نزدیک‌تر می‌گرداند، اشاره کرد.

معاون آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان افزود: احیای این شب‌ها مهم است اما اگر نگاهی به پایان کتابت بسیاری از آثار علمای بزرگ داشته باشیم، شب‌های قدر موقع پایان آن بوده است؛ در این باب مطالعه کتاب نفس خودمان، اهمیت زیادی دارد و مناسب است در این شب مقداری با خود خلوت کنیم، عملکرد سال گذشته خود را مرور کنیم و اعمال و رفتار خود را در این سال زیر ذره‌بین قرار دهیم و ببینیم در سال گذشته کجا بوده و اکنون به کجا رسیده‌ایم.

وی گفت: با پرداختن به این افکار می‌توانیم مقدمه استفاده بیشتر از این شب را مهیا کنیم و از خداوند تقدیر بهتری را در سال آینده طلب کنیم و از او بخواهیم که ما را در پیمودن مسیری که مورد پسند اوست کمک کند همچنین از او که وعده آمرزش در این ماه و به خصوص در این شب به ما داده است در مورد کوتاهی‌های خود طلب مغفرت و آمرزش کنیم و تصمیم بگیریم او را بیش از پیش اطاعت کنیم.

حجت‌الاسلام احمدیان تاکید کرد: زنده نگه داشتن یاد خداوند در دل، دستگیری از محرومان و مظلومان و دعای خیر برای سایرین نیز از جمله اعمال سفارش شده این شب‌ها است و بدین ترتیب است که هر انسان آگاه و بیدار دل در حدی که در توان و شایسته اوست، می‌تواند هر چه بیشتر خود را مشمول عنایت و توجه خداوند قرار دهد.