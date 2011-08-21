فاینانس پتروشیمی زنجان توسط صندوق توسعه ملی تامین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیمحمد بساقزاده افزود: در حال حاضر قراردادهای فنی این طرح بسته شده است که با تأمین نقدینگی از طریق صندوق توسعه ملی اقدامات اجرایی طرح نیز بهزودی آغاز میشود.
وی با ابراز امیدواری از تأمین منابع مالی پتروشیمی زنجان و چند طرح دیگر پتروشیمی از طریق صندوق توسعه ملی تأکید کرد: با همکاری این صندوق در سالجاری شاهد رشد طرحهای خصوصی صنعت پتروشیمی خواهیم بود.
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه طرح پتروشیمی زنجان، جزو طرحهایی با قابلیت بالا بهشمار میآید، افزود: امیدواریم با تأمین منابع مالی، شاهد افتتاح این مجموعه در آیندهای نهچندان دور باشیم.
بساق زاده مجتمع پتروشیمی زنجان از جمله طرحهای استانی پتروشیمی است که در سال 1385 و در سفر هیئت دولت به تصویب رسیده و نزدیک به 95 درصد از سهام عرضه شده آن از سوی شهروندان استان خریداری شده است.
وی ادامه داد: این پروژه ظرفیت تولید یک میلیون تن اوره و 670 هزار تن آمونیاک را در سال دارد و با احداث این واحد صنعتی، امکان راهاندازی و سرمایهگذاری در صنایع جانبی پتروشیمی در استان نیز فراهم میشود.
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