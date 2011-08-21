مهدی طالب پور در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به چین، ضمن بیان مطلب فوق گفت: پیش از این قرار بود صبح امروز با دبیر کل فیزو جلسه ای داشته باشیم اما به خاطر ارتباطات خوب بین المللی ما امروز با رئیس فرانسوی جدید فیزو نشستی در بالاترین سطح داشتیم.

وی که به همراه دکتر کشتی دار در این نشست حاضر شده بود اظهار داشت: ما با همدیگر جلسات خوبی داشتیم و در خصوص اتفاق پیش آمده در خصوص بازی ایران و رژیم اشغالگر قدس هم مذاکره کردیم که مسائل این جلسه بزودی اعلام می شود.

سرپرست کاروان ایران به مسابقات یونیورسیاد 2011 چین اضافه کرد: به هرحال ما تابع سیاست های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستیم و حاضریم با افتخار پای هزینه های آن بایستیم. ضمن اینکه مسابقات هم به لحاظ فنی مقرراتی دارد که ممکن است آن را اجرا کنیم.

وی اضافه کرد: ما در حال رایزنی هستیم تا محرومیت های ایران را به حداقل برسانیم. در مرحله اول تیم والیبال از دیدار با استرالیا محروم شد و این احتمال وجود دارد تیم والیبال در مسابقات یونیورسیاد آینده و یا کل کاروان در این مسابقات حذف شوند اما ما رایزنی می کنیم تا این اتفاق نیفتد.

طالب پور در پایان گفت: ما کار سیاسی بزرگی کردیم و بازتاب های بسیار ارزشمندی داشت ولی تلاش می کنیم این اتفاق بزرگ تبعات هر چه کمتری برای ورزش ایران داشته باشد.

بیست و ششمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان با حضور بیش از 13 هزار ورزشکار از 152 کشور جهان از 21 مرداد تا اول شهریورماه در شنژن چین برگزار می‌شود.