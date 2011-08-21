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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۱۵

سهرابی اعلام کرد:

اوقاف مازندران سبد کالا برای نیازمندان تامین می کند

اوقاف مازندران سبد کالا برای نیازمندان تامین می کند

بابل - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از تامین سد کالا برای نیازمندان استان در ماه مبارک رمضان خبر داد.

حجت الاسلام سیف الله سهرابی درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: تهیه سبد کالا برای نیازمندان یکی دیگر از برنامه های اوقاف و امور خیریه مازندران بوده است.

وی اظهار داشت: سبد کالاهای غذایی در شهرستانها از سوی ادارات اوقاف برای توزیع در اختیار بهزیستی شهرستا‌ها قرار گرفت.

سهرابی در ادامه به برگزاری این محافل با تبعیت از مقام معظم رهبری برای معرفی، شناسایی و آموزش قرآن، آشنایی مردم با مفاهیم قرآن و عمل به قرآن که سعادت و خوشبختی انسا‌ها را به همراه دارد برگزار می‌شود که با استقبال چشمگیر مردم از جمله نوجوانان و جوانان مواجه شده است.

وی افزود: در طول ایام  سال سازمان اوقاف و ادارات کل استان‌ها برنامه‌های مفصل قرآنی را در شهرستانها اجرا می‌کنند.

سهرابی تصریح کرد: برگزاری مسابقات قرآنی، برگزاری برنامه تفسیر با حضور مفسران حوزه علمیه و ائمه جمعه، تشکیل کلاس‌های اوقات فراغت، طرح نشاط بوستان قرآن، قرائت، تجوید، روخوانی و روان خوانی  از جمله این برنامه‌ها است.

وی افزود: امسال برگزاری محفل انسی با قرآن کریم با حضور قاری مصری در 12 شهر مازندران برگزار می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران اظهار داشت: یکی از برنامه‌ های  مهم سازمان اوقاف مازندران اعزام روحانیون به امامزاده‌ها و اماکن متبرکه مازندران بوده است که در این باره 40 روحانی از قم و 40 روحانی بومی به عنوان مبلغ به امامزاده‌ها و مناطق محرومی که تاکنون روحانی نداشته‌اند اعزام شدند.

وی بیان داشت: حضور دو مفسر قرآن به ساری و آمل برای تبلیغ و تفسیر از دیگر برنامه‌های سازمان اوقاف مازندران است که این دو مفسر در کنار امامزاده ‌ها به تفسیر و تبلیغ می‌پردازند.

کد مطلب 1388487

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