بازیکنان فولاد یزد عمدا بازیکنان ماشین سازی را مصدوم کردند

رسول خطیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بدلیل خشونت بیش از حد بازیکنان تیم فولاد یزد، بازی ما با این تیم در کادر مسابقات چهار جانبه مرحوم محسن آقازاده از دقیقه 70 به بعد نیمه کاره ماند.

خطیبی ادامه داد: شرایط برگزاری این دیدار به علت فقدان داور مسلط و مجرب، مناسب نبود و متاسفانه از یک داور در سطح فوتبال محلات برای قضاوت این دیدار استفاده شد.

وی اضافه کرد: در مسابقاتی با این سطح از کیفیت، از داورانی که زیر نظر کمیته داوران فعالیت دارند بهره گرفته می شود حال آنکه داور بازی ما با فولاد یزد قریب به 200 کیلو وزن داشت و برای قضاوت این رقابت مناسب نبود.

خطیبی تصریح کرد: در این پیکار به بازیکنان ثابت و اصلی استراحت داده بودم و از دقیقه 68 به تدریج سه بازیکن را به زمین فراخواندم که تحت تاثیر خشونت یاران تیم میزبان دچار مصدومیت شده و حتی شهریار شیروند با آمبولانس به مرکز درمانی اعزام شد.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت حفظ سلامت بازیکنان، عاقلانه ترین تصمیم نیمه کاره ماندند بازی از دقیقه 70 بود که به وقوع پیوست.

سرمربی تیم ماشین سازی تبریز همچنین اظهار داشت: کسب پیروزی مهم است اما نه با خشونت افراطی و استفاده از حربه مصدوم کردن بی مورد بازیکنان کلیدی.

رسول خطیبی تاکید کرد: یقینا در صورت قضاوت عادلانه داور مسابقه و ارائه بازی جوانمردانه از سوی تیم فولاد یزد، برنده این دیدار تیم ماشین سازی تبریز بود.