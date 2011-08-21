جزء 30 قرآن کریم توسط خوشنویسان هرمزگانی کتابت شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتابت جزء 30 قرآن کریم به مناسب شبهای قدر از افطار روز نوزدهم ماه مبارک رمضان آغاز و تا سحر روز بیستم توسط 25 هنرمند خوشنویس ممتاز هرمزگانی انجام شد.

موسی دهقانی رئیس انجمن خوشنویسان هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این برنامه توسط انجمن خوشنویسان و اداره کل ارشاد انجام شد، عنوان کرد: این برای نخستین بار است که کتابت قرآن کریم در استان هرمزگان انجام می شود و یکی از مهمترین برنامه های ما در سال آینده کتابت کل قرآن کریم در هرمزگان است.

وی ادامه داد: در کتابت جزء 30 از خطوط نسخ، نستعلیق و شکسته نستعلیق استفاده شد و این اثر در نمایشگاههایی همچون نمایشگاه علوم قرآنی به نمایش در خواهد آمد.

رئیس انجمن خوشنویسان هرمزگان در ادامه به وضعیت نامطلوب خوشنویسی و خط در مدارس هرمزگان اشاره کرد و بیان داشت: متاسفانه در مدارس هرمزگان از معلمان مسلط به خوشنویسی برای تدریس این درس استفاده نمی شود و این در حالیست که اساتید فراوانی در هرمزگان حضور دارند.

دهقانی افزود: در آینده نزدیک تفاهمنامه ای میان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان و اداره کل آموزش و پرورش برای استعدادیابی دانش آموزان خوش خط توسط انجمن خوش نویسان امضا خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری نمایشگاهها و جشنواره های کشوری خوشنویسی همانند جشنواره خوشنویسی خلیج فارس در هرمزگان خبر داد.