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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۵۴

برای نخستین بار/

جزء 30 قرآن کریم توسط خوشنویسان هرمزگانی کتابت شد

جزء 30 قرآن کریم توسط خوشنویسان هرمزگانی کتابت شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: جزء 30 قرآن کریم توسط 25 هنرمند خوشنویس هرمزگانی برای نخستین بار در هرمزگان کتابت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتابت جزء 30 قرآن کریم به مناسب شبهای قدر از افطار روز نوزدهم ماه مبارک رمضان آغاز و تا سحر روز بیستم توسط 25 هنرمند خوشنویس ممتاز هرمزگانی انجام شد.

موسی دهقانی رئیس انجمن خوشنویسان هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این برنامه توسط انجمن خوشنویسان و اداره کل ارشاد انجام شد، عنوان کرد: این برای نخستین بار است که کتابت قرآن کریم در استان هرمزگان انجام می شود و یکی از مهمترین برنامه های ما در سال آینده کتابت کل قرآن کریم در هرمزگان است.

وی ادامه داد: در کتابت جزء 30 از خطوط نسخ، نستعلیق و شکسته نستعلیق استفاده شد و این اثر در نمایشگاههایی همچون نمایشگاه علوم قرآنی به نمایش در خواهد آمد.

رئیس انجمن خوشنویسان هرمزگان در ادامه به وضعیت نامطلوب خوشنویسی و خط در مدارس هرمزگان اشاره کرد و بیان داشت: متاسفانه در مدارس هرمزگان از معلمان مسلط به خوشنویسی برای تدریس این درس استفاده نمی شود و این در حالیست که اساتید فراوانی در هرمزگان حضور دارند.

دهقانی افزود: در آینده نزدیک تفاهمنامه ای میان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان و اداره کل آموزش و پرورش برای استعدادیابی دانش آموزان خوش خط توسط انجمن خوش نویسان امضا خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری نمایشگاهها و جشنواره های کشوری خوشنویسی همانند جشنواره خوشنویسی خلیج فارس در هرمزگان خبر داد.

کد مطلب 1388492

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