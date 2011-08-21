کتابت قرآن در بهشهر انجام شد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهشهر در حاشیه کتابت قرآن در مسجد قتلگاه بهشهر به خبرنگار مهر گفت: این کتابت قرآن با هدف افزایش معنویت در جامعه و جوانان برگزار شد.

علی باباکوهی اظهار داشت: جوانان و نوجوانان ما دارای روح لطیفی هستند و باید این روح لطیف آنان در مسیر الهی تقویت شود تا وجدان بیدار آنان در مسیر حق تعالی قرار گیرد.



وی، مهم ترین هدف از برگزاری این همایش کتابت قرآن را تعمیق باورهای دینی و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه عنوان کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهشهر ادامه داد: در این کتابت، خوشنویسان بهشهر، قرآن را کتابت می کنند تا ضمن کتابت و نوشتن آن، با تدبر در آیات و سوره های آن بر بینش درونی خود افزوده و ضمیر پاک خود را صیقل دهند.