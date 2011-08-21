مشارکت 3700 نفر در سرشماری نفوس و مسکن آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی سرشماری نفوس و مسکن سال 90 در آذربایجان غربی افزود: اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن سال 90 آبان ماه امسال آغاز شده و بیش از سه هزار و 720 نفر در انجام مراحل مختلف این سرشماری مشارکت خواهند کرد .

وی با اشاره به اهمیت ارائه اطلاعات صیح، شفاف و درست ارائه آمار در سرشماری نفوس و مسکن توسط مردم، اظهار داشت: ارائه این اطلاعات می تواند دولت را در تدوین برنامه های مختلف در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یاری کند.

استاندار آذربایجان غربی با مثبت ارزیابی کردن کاهش مدت زمان سرشماری نفوس و مسکن از 10 سال به پنج سال، بیان داشت: در کشوری در حال توسعه، نیازمند ارائه آمار و اطلاعات به روز بوده که سرشماری نفوس و مسکن هر 10 سال یکبار نمی توانست نیاز های اطلاعاتی و آماری کشور را تامین کند .

جلال زاده با اشاره به اینکه تمامی اطلاعات و آمار ارائه شده در این سرشماری کاملا اختصاصی و محرمانه بوده و فقط برای برنامه ریزی کشور مورد استفاده قرار می گیرد، ادامه داد: در این راستا مردم نیز باید با ارائه اطلاعات صحیح به پرسشگران، دولت را در برنامه ریزی درست برای توسعه و آبادانی کشور یاری کنند .

استاندار آذربایجان غربی همچنین از رسانه ها و بویژه صدا و سیمای مرکز استان خواست تا ابعاد مختلف و اهمیت سرشماری نفوس و مسکن را بیشتر برای مردم اطلاع رسانی کنند .

غلامرضا دیزج نژاد معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی و مدیر اجرایی سرشماری نفوس و مسکن نیز با ارائه اقدامات انجام شده برای برگزاری هر چه بهتر این سرشماری در استان، گفت: در راستای اجرای این سرشماری نقشه های روستایی و شهری و تغیرات تقسیمات کشوری به هنگام سازی می شود.