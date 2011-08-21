قائمشهر میزبان جشنواره سی و دوم هنر در روستا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه هنر در روستا سی و دومین دوره این برنامه را جمعه18 شهریورماه 90 در روستای کوتنا برگزار می کند.

یکی از مهم ترین برنامه هایی که در این دوره در نظر گرفته شده، برگزاری نمایشگاهی از عکس های قدیمی و تاریخی روستای کوتنا است که با حمایت مردم این روستا در مدت سه ماه به جمع آوری این عکس ها پرداخته شده است.

مهم ترین هدفی که دبیرخانه هنر در روستا در برگزاری نمایشگاه عکس های قدیمی در روستای کوتنا دنبال می کند، تاسیس موزه مردم شناسی روستایی است که با تلاش و پیگیری مجدانه می توان خوشبین بود که شاید روزی همه روستاها با ایجاد چنین مراکزی متوجه میراث ارزشمند گذشتگان خود شوند و از آن نگهداری کنند.

حضور و اجرای خانه طراحی به سرپرستی فرهاد گاوزن، اجرای سفالگری توسط دو هنرمند ریحانه گرجیان و مهدی سماکوش با چرخ سفالگری، ساخت مجسمه گلی با عنوان کودکی ده ساله بودم، اجرای پرفورمنس گروه هنری مقیم در مچاله، برگزاری نمایشگاه انفرادی حامد مشمولی در منزل شخصی خود با عنوا من - ماهی به عنوان بخشی از برنامه های جنبی این جشنواره است.

این فعالیت های هنری در فضای مسکونی و در محل دائمی اجرای برنامه های هنر در روستا برگزار می شود و علاقمندان می توانند از ساعت 9 صبح تا 19 عصر برای بازدید از این برنامه ها حضور یابند.