نزدیک شدن دنباله دار گاراد به زمین تا فروردین سال آینده

خسرو جعفری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دنباله دار گاراد یا C/2009 P1 دو سال قبل توسط گوردن گاراد استرالیایی کشف شد. این دنباله دار که اکنون درخشش مناسبی دارد در صورت فلکی اسب بالدار (فرس اعظم) قابل مشاهده است.

دبیر انجمن نجوم اهواز با تاکید بر اینکه این دنباله دار در حال پر نور شدن است خاطرنشان کرد: دنباله دار گاراد میهمان شبهای آسمان تابستان است و می توان با دوربین دو چشمی مناسب و یا انواع تلسکوپ های آماتوری و نقشه های مربوط به آن این دنباله دار را رصد کرد.



وی اظهار داشت: در شبهای آینده صورت فلکی دلفین و ستاره نسرطایر در صورت فلکی عقاب نیز برای یافتن دنباله دار گاراد راهنمای خوبی هستند.



جعفری زاده قدر (درخشندگی) این جرم آسمانی را 9 ذکر کرد و یادآور شد: این دنباله دار تا فرودین ماه سال آینده در حال نزدیک شدن به زمین خواهد بود که تا آن زمان درخشندگی آن نیز بیشتر می شود.



وی با بیان اینکه در حال حاضر این دنباله دار در محدوده صورت فلکی اسب بالدار یا فرس اعظم قرار دارد ادامه داد: تا فروردین ماه سال آینده دنباله دار گاراد در صورت فلکی دب اصغر جای می گیرد.