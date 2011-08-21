خرید 388 هزار تن گندم/ ظرفیت سیلوهای کردستان خالی است

به گزارش خبرنگار مهر، جمال صالحی شامگاه شنبه در جلسه کارگروه امور اقتصادی و تولیدی استان کردستان اظهار داشت: از ابتدای فصل برداشت گندم تاکنون در استان کردستان 388 هزار تن از این محصول از کشاورزان خریداری شده است و خرید با میزان بسیار کمی در حال حاضر نیز ادامه دارد.

وی عنوان کرد: در حالی که پیش بینی می شد که در سال جاری میزان خرید گندم در استان کردستان به بیش از 560 هزار تن برسد ولی متاسفانه تا این مرحله میزان خرید به 388 هزار تن رسیده است و البته پیش بینی می شود که طی روزهای آینده این میزان به 400 هزار تن نیز افزایش یابد که این رقم در مقایسه با سال قبل بسیار پائین است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کردستان یادآور شد: هر چند که در سال جاری در مقایسه با سال قبل و به دلیل عدم بارندگی و خشکسالی میزان تولید گندم در استان با کاهش 100 هزار تنی مواجه شده است ولی میزان رغبت و تمایل کشاورزان برای فروش و تحویل گندم خود به مراکز جمع آوری نیز با کاهش جدی مواجه شده است.

صالحی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت ذخیره سازی گندم در استان کردستان و میزان سیلوهای استاندارد بیان کرد: هم اکنون 242 هزار تن سیلوی استاندار بخش خصوصی در استان کردستان وجود دارد که از ابتدای فصل خرید تاکنون 162 هزار تن از این فضا تکمیل شده است.

وی گفت: با توجه به وجود 28 هزار تن گندم سال قبل در سیلوهای بخش خصوصی استان کردستان در حال حاضر بیش از 51 هزار تن از این ظرفیت خالی است و ادامه این روند باعث ضرر و زیان به افراد سرمایه گذار در حوزه سیلو می شود و باید نسبت به تکمیل ظرفیت خالی این سیلوها اقدام شود.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کردستان افزود: در کنار ظرفیت خالی 51 هزار تنی بخش خصوصی، بیش از 60 هزار تن از ظرفیت سیلوهای بخش دولتی استان کردستان نیز هم اکنون خالی است و ادامه روند خرید نشان می دهد که نباید انتظار داشت که در چند روز آینده این ظرفیت نیز تکمیل شود.

در ادامه این جلسه مدیر کل جهاد کشاورزی استان کردستان گزارشی را از وضعیت تولید گندم در استان ارائه و سایر مسئولان حاضر به بیاندیدگاه های خود در این بخش پرداختند.