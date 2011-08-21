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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۰۰

نعیم آبادی:

ارتباط با قرآن کریم تنها راه نجات جامعه است

ارتباط با قرآن کریم تنها راه نجات جامعه است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: برقراری ارتباط نزدیک با قرآن کریم تنها راه نجات جامعه از مشکلات مختلف است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی شنبه شب در حاشیه بازدید از کتابت جزء 30 قرآن کریم در جمع خبرنگاران با بیان اینکه قرآن بزرگترین هدیه الهی است، عنوان کرد: در این برنامه نمونه های بسیار خوبی از خوشنویسی مشاهده می شود و نشان دهنده زمینه رشدی مناسب در زمینه خوشنویسی در هرمزگان است.

وی ادامه داد: برای جذب جوانان به سمت قرآن کریم باید از روشهای مختلف هنری همچون این برنامه های استفاده شود تا هرکس بتواند ذوق هنری خود را ارائه کند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان اظهار داشت: ارتباط با قرآن تنها راه نجات جامعه از مشکلات است و افراد مختلف باید از طریق راههای مختلف به سمت قرآن جذب شوند.

آیت الله نعیم آبادی همچنین با اهدای لوحهای یادبود از 25 هنرمند شرکت کننده در کتابت قرآن کریم تقدیر کرد.

کد مطلب 1388506

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